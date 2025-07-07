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Эксперт оценила влияние проблем США на экономику России - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/ekonomika-859241901.html
Эксперт оценила влияние проблем США на экономику России
Эксперт оценила влияние проблем США на экономику России - 07.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила влияние проблем США на экономику России
Россия сейчас почти никак не зависит от западных стран, поэтому проблемы США из-за растущего госдолга могут оказать лишь минимальное влияние на российскую... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:09+0300
2025-07-07T12:09+0300
экономика
общество
сша
запад
сергей лавров
рэу им. г.в.плеханова
мид рф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия сейчас почти никак не зависит от западных стран, поэтому проблемы США из-за растущего госдолга могут оказать лишь минимальное влияние на российскую экономику, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС, заявил, что доверие к доллару как некогда надежному платежному средству было подорвано в результате использования его как оружия для "наказания" и незаконных односторонних санкций. Министр в ходе выступления также обратил внимание на проблему разрастающегося американского госдолга: по его словам, ситуация уже выходит из-под контроля. Согласно данным американского минфина, госдолг страны по состоянию на 2 июля достиг 36,213 триллиона долларов. "Что касается российской экономики, у нас на сегодняшний день уровень зависимости от западного блока стран наиболее низкий за всю историю современной России. Более того, мы переориентировались на страны азиатского региона и Африки, что дает нам возможность в случае наступления дефолта у одной из развитых экономик быть более защищенными. Это не значит, что возможный кризис не коснется России, в глобальном мире все страны так или иначе взаимосвязаны между собой, но вот уровень влияния Запада на нашу экономику снижен до минимальных значений", - отмечает эксперт. Высокий госдолг, в то же время обращает внимание Новикова, сам по себе сигнализирует о серьезных диспропорциях в стране, которые могут привести к дефолту экономики, спровоцировав тем самым кризис во всем мире.
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общество , сша, запад, сергей лавров, рэу им. г.в.плеханова, мид рф
Экономика, Общество , США, ЗАПАД, Сергей Лавров, РЭУ им. Г.В.Плеханова, МИД РФ
12:09 07.07.2025
 
Эксперт оценила влияние проблем США на экономику России

Новикова: влияние проблем США из-за госдолга на экономику РФ сейчас крайне низкое

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Россия сейчас почти никак не зависит от западных стран, поэтому проблемы США из-за растущего госдолга могут оказать лишь минимальное влияние на российскую экономику, сообщила РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС, заявил, что доверие к доллару как некогда надежному платежному средству было подорвано в результате использования его как оружия для "наказания" и незаконных односторонних санкций. Министр в ходе выступления также обратил внимание на проблему разрастающегося американского госдолга: по его словам, ситуация уже выходит из-под контроля.
Согласно данным американского минфина, госдолг страны по состоянию на 2 июля достиг 36,213 триллиона долларов.
"Что касается российской экономики, у нас на сегодняшний день уровень зависимости от западного блока стран наиболее низкий за всю историю современной России. Более того, мы переориентировались на страны азиатского региона и Африки, что дает нам возможность в случае наступления дефолта у одной из развитых экономик быть более защищенными. Это не значит, что возможный кризис не коснется России, в глобальном мире все страны так или иначе взаимосвязаны между собой, но вот уровень влияния Запада на нашу экономику снижен до минимальных значений", - отмечает эксперт.
Высокий госдолг, в то же время обращает внимание Новикова, сам по себе сигнализирует о серьезных диспропорциях в стране, которые могут привести к дефолту экономики, спровоцировав тем самым кризис во всем мире.
* Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на открытии Международного инвестиционного форума Сочи-2014 - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2025
Глава РФПИ сравнил соотношение госдолга к ВВП России и США
8 июня, 15:52
 
ЭкономикаОбществоСШАЗАПАДСергей ЛавровРЭУ им. Г.В.ПлехановаМИД РФ
 
 
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