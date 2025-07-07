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"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T19:32+0300
2025-07-07T19:32+0300
2025-07-07T19:32+0300
политика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. "Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации. В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%". "Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
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Политика, УКРАИНА, Андрей Ермак, перестановки, правительство, мнение
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака
FT: Ермак стоит за перестановками в кабмине Украины, усиливая контроль над ним
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.
"Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации.
В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%".
"Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
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