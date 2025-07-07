Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/ermak-859262369.html
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T19:32+0300
2025-07-07T19:32+0300
политика
украина
андрей ермак
перестановки
правительство
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/82862/49/828624969_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1308bd9ba533a3d4a3e21d5bd2ca5a9a.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. "Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации. В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%". "Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
https://1prime.ru/20250706/ermak-859225567.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82862/49/828624969_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8baabcaa243a5002da52f08b56533d48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, андрей ермак, перестановки, правительство, мнение
Политика, УКРАИНА, Андрей Ермак, перестановки, правительство, мнение
19:32 07.07.2025
 
"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака

FT: Ермак стоит за перестановками в кабмине Украины, усиливая контроль над ним

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.
"Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации.
В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%".
"Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 06.07.2025
"В самом сердце правительства". Западные эксперты раскрыли заговор в Киеве
Вчера, 23:29
 
ПолитикаУКРАИНААндрей Ермакперестановкиправительствомнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала