https://1prime.ru/20250707/ermak-859262369.html

"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака

"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Усилить контроль". СМИ рассказали о "серокардинальских" повадках Ермака

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T19:32+0300

2025-07-07T19:32+0300

2025-07-07T19:32+0300

политика

украина

андрей ермак

перестановки

правительство

мнение

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. "Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации. В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%". "Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.

https://1prime.ru/20250706/ermak-859225567.html

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украина, андрей ермак, перестановки, правительство, мнение