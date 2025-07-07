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Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии - 07.07.2025, ПРАЙМ
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии
Стоимость евро к доллару снижается в понедельник утром перед выходом показателей по промышленному производству в Германии, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T08:19+0300
2025-07-07T08:19+0300
экономика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в понедельник утром перед выходом показателей по промышленному производству в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,96 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические на 0,05% - до 97,13 пункта. Позднее в понедельник министерство экономики и технологий Германии обнародует данные об объеме промышленного производства в стране. Ожидается, что в мае показатель не изменился в месячном выражении. Кроме того, в этот же день европейское статистическое агентство Евростат опубликует статистику по розничным продажам в еврозоне. Аналитики предполагают, что в мае их объем сократился на 0,7% по сравнению с апрелем.
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евро, доллар, рынок
Экономика, евро, доллар, Рынок
08:19 07.07.2025
 
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии

Евро дешевеет к доллару в преддверии выхода данных по промпроизводству в Германии

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в понедельник утром перед выходом показателей по промышленному производству в Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,96 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические на 0,05% - до 97,13 пункта.
Позднее в понедельник министерство экономики и технологий Германии обнародует данные об объеме промышленного производства в стране. Ожидается, что в мае показатель не изменился в месячном выражении.
Кроме того, в этот же день европейское статистическое агентство Евростат опубликует статистику по розничным продажам в еврозоне. Аналитики предполагают, что в мае их объем сократился на 0,7% по сравнению с апрелем.
 
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