https://1prime.ru/20250707/evro-859230930.html

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии - 07.07.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии

Стоимость евро к доллару снижается в понедельник утром перед выходом показателей по промышленному производству в Германии, следует из данных торгов. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T08:19+0300

2025-07-07T08:19+0300

2025-07-07T08:19+0300

экономика

евро

доллар

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83317/87/833178736_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e49b138f13b5ce1e6794fca069e61be.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару снижается в понедельник утром перед выходом показателей по промышленному производству в Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1768 доллара с 1,1779 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 144,96 иены с уровня прошлого закрытия в 144,56 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на символические на 0,05% - до 97,13 пункта. Позднее в понедельник министерство экономики и технологий Германии обнародует данные об объеме промышленного производства в стране. Ожидается, что в мае показатель не изменился в месячном выражении. Кроме того, в этот же день европейское статистическое агентство Евростат опубликует статистику по розничным продажам в еврозоне. Аналитики предполагают, что в мае их объем сократился на 0,7% по сравнению с апрелем.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

евро, доллар, рынок