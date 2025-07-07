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"Победа над Россией". Раскрыты планы Европы после поражения Украины
"Победа над Россией". Раскрыты планы Европы после поражения Украины - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Победа над Россией". Раскрыты планы Европы после поражения Украины
Российская Федерация могла бы договориться о прекращении войны с Соединенными Штатами, но не с европейской частью НАТО, намеренной воевать с Россией и после... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T23:10+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российская Федерация могла бы договориться о прекращении войны с Соединенными Штатами, но не с европейской частью НАТО, намеренной воевать с Россией и после поражения Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал политолог и публицист Ростислав Ищенко.Он считает, что брюссельское большинство - Франция, ФРГ, страны Северной Европы и Прибалтики, а также Нидерланды, Дания и Польша - совместно с Великобританией готовит провокацию против России на Балтике.Причем провокация организуется, по словам политолога, "не только в поддержку Украины, но и на всякий случай на после Украины, чтобы России, так сказать, было с кем воевать".При этом Ищенко отметил, что Россия могла бы "через голову Украины или после Украины" договориться с США, которые хотят сконцентрироваться на Китае. А вот Европе, как выразился политолог, "до Китая далеко, у нее только Россия рядом", и большинство политиков Европы, а также и большинство избирателей Европы выступают за победу над Россией, "но без войны" - за то, чтобы европейские власти давили на Российскую Федерацию экономическими методами.В заключение Ищенко выразил уверенность, что, как бы ни закончился украинский конфликт, Россию еще ожидает противоборство со странами Европы, поскольку для них неприемлем "мир на условиях своего поражения".
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Политика, США, ЕВРОПА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, противостояние, РОССИЯ
"Победа над Россией". Раскрыты планы Европы после поражения Украины
Политолог Ищенко: Европа намерена воевать даже после поражения Украины
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ.
Российская Федерация могла бы договориться о прекращении войны с Соединенными Штатами, но не с европейской частью НАТО, намеренной воевать с Россией и после поражения Украины. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда"
высказал политолог и публицист Ростислав Ищенко.
Он считает, что брюссельское большинство - Франция, ФРГ, страны Северной Европы и Прибалтики, а также Нидерланды, Дания и Польша - совместно с Великобританией готовит провокацию против России на Балтике.
Причем провокация организуется, по словам политолога, "не только в поддержку Украины, но и на всякий случай на после Украины, чтобы России, так сказать, было с кем воевать".
При этом Ищенко отметил, что Россия могла бы "через голову Украины или после Украины" договориться с США, которые хотят сконцентрироваться на Китае. А вот Европе, как выразился политолог, "до Китая далеко, у нее только Россия рядом", и большинство политиков Европы, а также и большинство избирателей Европы выступают за победу над Россией, "но без войны" - за то, чтобы европейские власти давили на Российскую Федерацию экономическими методами.
В заключение Ищенко выразил уверенность, что, как бы ни закончился украинский конфликт, Россию еще ожидает противоборство со странами Европы, поскольку для них неприемлем "мир на условиях своего поражения".
"Просто и успешно": на Западе раскрыли, что Европа готовит против России