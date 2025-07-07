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Евросоюз добивается предварительной торговой сделки с США, передают СМИ
Евросоюз добивается предварительной торговой сделки с США, передают СМИ - 07.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюз добивается предварительной торговой сделки с США, передают СМИ
Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T23:30+0300
2025-07-07T23:30+0300
2025-07-07T23:31+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники. "Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении", - говорится в публикации. Кроме того, как отметили собеседники агентства, Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части "ключевых товаров" из-под действия пошлины в 10%, включив в этот перечень самолеты и детали к ним, вино и спиртные напитки. В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее. В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта. В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
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евросоюз, сделка, сша, пошлины
Экономика, Евросоюз, сделка, США, пошлины
Евросоюз добивается предварительной торговой сделки с США, передают СМИ
Bloomberg: ЕС добивается предварительной сделки с США, сохранив пошлину в 10%
ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Власти Евросоюза стремятся достичь предварительного соглашения о торговле с США с целью сохранить пошлину на свои товары при ввозе на американскую территорию в размере 10%, сообщает Блумберг со ссылкой на источники.
"Европейский союз стремится заключить предварительную торговую сделку с США на этой неделе, которая позволит ему зафиксировать 10-процентную ставку пошлины после 1 августа, пока они ведут переговоры о постоянном соглашении", - говорится в публикации.
Кроме того, как отметили собеседники агентства, Брюссель хочет добиться от Вашингтона освобождения части "ключевых товаров" из-под действия пошлины в 10%, включив в этот перечень самолеты и детали к ним, вино и спиртные напитки.
В понедельник представитель Еврокомиссии Олоф Жилл заявил о том, что ЕС продолжает вести переговоры с США с целью заключить торговое соглашение и избежать высоких пошлин на свои товары до 9 июля.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пошлины для стран, не заключивших соглашения с США, начнут действовать с 1 августа вместо 9 июля, как объявлялось ранее.
В апреле ЕС на фоне приостановки пошлин США также приостановил на три месяца ответные меры в отношении американского импорта.
В настоящее время между Брюсселем и Вашингтоном идут интенсивные переговоры в попытке преодолеть разногласия и достичь сделки, которая позволит ЕС избежать повышения пошлин на европейский импорт в США на 50%. Ранее объявлялось, что срок переговоров истекает 9 июля.
С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп