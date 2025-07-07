https://1prime.ru/20250707/fas-859236298.html

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма" - 07.07.2025, ПРАЙМ

ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:33+0300

2025-07-07T10:33+0300

2025-07-07T10:33+0300

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76875/38/768753848_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_b5ba81d08b2b3a60e614586516c6642b.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти в 1,5 раза отпускную цену на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний "Флуимуцил-антибиотик ИТ", заявили в ведомстве. "ФАС возбудила дело в отношении компании "Замбон-Фарма". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат "Флуимуцил-антибиотик ИТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ведомство поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат. Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен, напомнили в ФАС. Служба установила, что "Замбон-Фарма" является единственной организацией, которая импортирует лекарственный препарат на территорию России, в связи с чем занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Далее ведомство проанализировало представленные фармкомпанией сведения. "Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года ООО "Замбон-Фарма" необоснованно повысило отпускную цену на "Флуимуцил-антибиотик ИТ" на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство", - пояснили там. Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией закона о защите конкуренции. В случае установления вины "Замбон-Фарма" грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.

https://1prime.ru/20250704/fas-859170399.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф