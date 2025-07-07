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ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"
ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма" - 07.07.2025, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:33+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти в 1,5 раза отпускную цену на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний "Флуимуцил-антибиотик ИТ", заявили в ведомстве. "ФАС возбудила дело в отношении компании "Замбон-Фарма". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат "Флуимуцил-антибиотик ИТ", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее в ведомство поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат. Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен, напомнили в ФАС. Служба установила, что "Замбон-Фарма" является единственной организацией, которая импортирует лекарственный препарат на территорию России, в связи с чем занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке. Далее ведомство проанализировало представленные фармкомпанией сведения. "Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года ООО "Замбон-Фарма" необоснованно повысило отпускную цену на "Флуимуцил-антибиотик ИТ" на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство", - пояснили там. Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией закона о защите конкуренции. В случае установления вины "Замбон-Фарма" грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.
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общество , рф
ФАС возбудила дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"
ФАС возбудила антимонопольное дело против фармкомпании "Замбон-Фарма"
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело в отношении фармкомпании "Замбон-Фарма": организация необоснованно повысила почти в 1,5 раза отпускную цену на препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний "Флуимуцил-антибиотик ИТ", заявили в ведомстве.
"ФАС возбудила дело в отношении компании "Замбон-Фарма". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат "Флуимуцил-антибиотик ИТ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в ведомство поступило обращение гражданина о высокой цене на препарат.
Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших, соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен, напомнили в ФАС.
Служба установила, что "Замбон-Фарма" является единственной организацией, которая импортирует лекарственный препарат на территорию России, в связи с чем занимает доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.
Далее ведомство проанализировало представленные фармкомпанией сведения. "Анализ показал, что в период с 2023 года по I квартал 2025 года ООО "Замбон-Фарма" необоснованно повысило отпускную цену на "Флуимуцил-антибиотик ИТ" на 46%. При этом темпы роста прибыли фармкомпании значительно превысили рост расходов на производство", - пояснили там.
Таким образом, в ценообразовании на препарат могут присутствовать признаки нарушения организацией закона о защите конкуренции. В случае установления вины "Замбон-Фарма" грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода.
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