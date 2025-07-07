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ФАС доработает правила расчета стоимости размещения линий связи

ФАС доработает правила расчета стоимости размещения линий связи - 07.07.2025, ПРАЙМ

ФАС доработает правила расчета стоимости размещения линий связи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минцифры, Минэнерго, операторами связи и электросетевыми компаниями доработает правила расчета... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:14+0300

2025-07-07T14:14+0300

2025-07-07T14:14+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Минцифры, Минэнерго, операторами связи и электросетевыми компаниями доработает правила расчета стоимости размещения линий связи на инфраструктурных объектах, включая опоры воздушных линий электропередачи (ЛЭП), сообщили РИА Новости в ведомстве. Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что региональные операторы связи попросили Минцифры ввести госрегулирование цен на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи для создания стабильных условий для развития качественных услуг. "ФАС России совместно с Минцифры, Минэнерго, операторами и электросетевыми компаниями будут доработаны подходы к определению экономически обоснованной единицы тарификации размещения сетей связи на объектах инфраструктуры, в том числе опорах воздушных линий электропередачи", - заявили в ведомстве. РИА Новости также направило запрос в Минцифры России.

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