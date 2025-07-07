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Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:11+0300
2025-07-07T13:11+0300
политика
турция
россия
мид
сергей лавров
хакан фидан
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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в сессии "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сегодня (7 июля) от имени нашего президента (Тайипа Эрдогана - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в понедельник планируются ряд двусторонних встреч Хакана Фидана. "Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу", - уточнил источник.
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турция, россия, мид, сергей лавров, хакан фидан
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, Хакан Фидан
13:11 07.07.2025
 
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС

Фидан надеется провести переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС, сообщил источник

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в сессии "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сегодня (7 июля) от имени нашего президента (Тайипа Эрдогана - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в понедельник планируются ряд двусторонних встреч Хакана Фидана.
"Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу", - уточнил источник.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 05.07.2025
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии
5 июля, 14:41
 
ПолитикаТУРЦИЯРОССИЯМИДСергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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