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Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС

Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС

Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T13:11+0300

2025-07-07T13:11+0300

2025-07-07T13:11+0300

политика

турция

россия

мид

сергей лавров

хакан фидан

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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в сессии "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сегодня (7 июля) от имени нашего президента (Тайипа Эрдогана - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в понедельник планируются ряд двусторонних встреч Хакана Фидана. "Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу", - уточнил источник.

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турция, россия, мид, сергей лавров, хакан фидан