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Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС
Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:11+0300
2025-07-07T13:11+0300
2025-07-07T13:11+0300
политика
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АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в сессии "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сегодня (7 июля) от имени нашего президента (Тайипа Эрдогана - ред.)", - сказал собеседник агентства. По его словам, в понедельник планируются ряд двусторонних встреч Хакана Фидана. "Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу", - уточнил источник.
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турция, россия, мид, сергей лавров, хакан фидан
Политика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, Хакан Фидан
Фидан рассчитывает на переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС
Фидан надеется провести переговоры с Лавровым на полях саммита БРИКС, сообщил источник
АНКАРА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита БРИКС в Бразилии в понедельник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан примет участие в сессии "Окружающая среда, COP30 и глобальное здравоохранение" 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро сегодня (7 июля) от имени нашего президента (Тайипа Эрдогана - ред.)", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в понедельник планируются ряд двусторонних встреч Хакана Фидана.
"Планируются встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, генсеком ООН Антониу Гутерришем и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу", - уточнил источник.
Глава МИД Турции примет участие в саммите БРИКС в Бразилии