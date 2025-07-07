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Фильм "Не одна дома 2" стал лидером проката в России и СНГ

Фильм "Не одна дома 2" стал лидером проката в России и СНГ - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фильм "Не одна дома 2" стал лидером проката в России и СНГ

Картина "Не одна дома 2" стала лидером кинопроката в России, заработав 67,3 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T01:40+0300

2025-07-07T01:40+0300

2025-07-07T01:40+0300

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МОСКВА, 7 июн - ПРАЙМ. Картина "Не одна дома 2" стала лидером кинопроката в России, заработав 67,3 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второй позиции оказалась премьера "Мир Юрского периода: Возрождение": киносборы в странах СНГ без учета России и Белоруссии составили 54 миллиона рублей. На третье место опустилась семейная комедия "На деревню к дедушке" с Юрием Стояновым: фильм заработал 50 миллионов рублей. Третью строчку заняла спортивная драма с Брэдом Питтом "F1": киносборы за уикенд составили 43,1 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает романтическая комедия "Материалистка" с Дакотой Джонсом, Крисом Эвансом и Педро Паскалем в главных ролях, которая заработала в прокате 39,4 миллиона рублей.

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общество , рф, белоруссия, снг