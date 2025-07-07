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Путин подписал закон о поправках в корпоративное законодательство

Путин подписал закон о поправках в корпоративное законодательство - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о поправках в корпоративное законодательство

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек",... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:56+0300

2025-07-07T15:56+0300

2025-07-07T15:56+0300

россия

владимир путин

закон

федеральный закон

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разрешает хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица. Это, согласно сопроводительным документам, позволит ограничить число создаваемых юрлиц в таких цепочках только теми случаями, когда это необходимо для более удобного структурирования бизнеса. Соответствующие изменения внесены в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Закон вступит в силу с 1 августа 2025 года. В конце июня Путин подписал закон, вносящий аналогичные изменения в Гражданский кодекс РФ. Как ранее пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу, позволив одной компании быть единственным владельцем другой. Это было запрещено - если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец. Ранее исключение из этого общего правила было сделано лишь для "Почты России", "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, 100% акций которых находятся в собственности РФ. Изменения в законодательстве облегчают рост компаний и позволяют разделить их на специализированные направления, отметил Гаврилов. Кроме того, по его словам, это снизит барьеры для бизнеса и поможет навести порядок в корпоративной структуре. Например, если компания хочет выйти на новые рынки или защитить свою основную деятельность от рисков, ей будет легче создавать новые юридические лица. В итоге убираются устаревшие запреты, которые мешают бизнесу развиваться, резюмировал Гаврилов.

https://1prime.ru/20250707/putin-859251287.html

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россия, владимир путин, закон, федеральный закон