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Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат
Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат - 07.07.2025, ПРАЙМ
Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат
Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета, сообщает... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:52+0300
2025-07-07T16:52+0300
2025-07-07T16:52+0300
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ПАРИЖ, 7 июл – ПРАЙМ. Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета, сообщает радиостанция Franceinfo. На следующей неделе премьер-министр Франции Франсуа Байру должен представить проект бюджета страны на 2026 год. Ожидается, что он будет содержать меры по существенной экономии бюджета, чтобы сдержать его дефицит на уровне 4,6% ВВП. "В то время, как правительство хочет добиться экономии в размере 40 миллиардов евро в бюджете 2026 года, вариант "неиндексируемого года" представляется как один из рычагов для изыскания необходимых ресурсов", - пишет СМИ. Мера предполагает замораживание социальных выплат на уровне 2025 года, несмотря на рост цен, чтобы сократить госрасходы. Речь идет о пенсиях, семейных и минимальных социальных пособиях, жилищной помощи и других выплатах. Как отмечает радиостанция, правительство еще не решило, откажется ли оно от индексаций выплат полностью или частично. О том, что данная мера рассматривается кабмином, заявляли министр государственных счетов Амели де Моншален и официальный представитель кабмина Софи Прима. Мера может принести в бюджет до 5,7 миллиарда евро. Среди других возможных шагов правительства для экономии бюджета – введение "социального НДС": увеличение НДС, имущественного налога и налога на услуги с тем, чтобы, по словам Байру, "каждый француз" принял участие в оздоровлении государственных финансов. По данным Верховного совета по финансированию соцзащиты, увеличение каждой из четырех существующих ставок НДС (базовой 20%-й и сниженных 10%, 5,5% и 2,1%-х) на 1% принесет бюджету 13 миллиардов евро в год. Также кабмин может решить отменить 10%-й налоговый вычет для пенсионеров, граждан, получающих алименты и пособия по инвалидности, что, по оценке Счетной палаты Франции, даст бюджету 5 миллиардов евро. Власти также намерены сократить многочисленные налоговые схемы, которых сейчас во Франции насчитывается 467. Как заявила де Моншален, "имеющиеся налоговые лазейки составляют 85 миллиардов евро: если их будет на 10% меньше, это принесет казне 8 миллиардов". Министр также указывала на необходимость сократить число госслужащих во Франции, которое превысило 5,7 миллиона человек (каждый пятый работающий француз). Спикер Нацсобрания Франции Яэль Брон-Пиве на прошлой неделе также подтвердила возможность увеличения налогов, в том числе, для наиболее обеспеченных пенсионеров, а также налога на большое наследство. На данный момент наследство суммой более 13 миллионов евро в среднем облагается 10%-м налогом. Байру должен представить проект бюджета 15 июля. Оппозиция, включая партии левых и правую партию "Национальное объединение", заявила, что вынесет вотум недоверия кабмину в случае решения поднять налоги для населения.
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общество , франция, франсуа байру, счетная палата
Экономика, Общество , ФРАНЦИЯ, Франсуа Байру, Счетная палата
Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат
Franceinfo: власти Франции планируют отказаться от индексации соцвыплат
ПАРИЖ, 7 июл – ПРАЙМ. Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета, сообщает радиостанция Franceinfo.
На следующей неделе премьер-министр Франции Франсуа Байру должен представить проект бюджета страны на 2026 год. Ожидается, что он будет содержать меры по существенной экономии бюджета, чтобы сдержать его дефицит на уровне 4,6% ВВП.
"В то время, как правительство хочет добиться экономии в размере 40 миллиардов евро в бюджете 2026 года, вариант "неиндексируемого года" представляется как один из рычагов для изыскания необходимых ресурсов", - пишет СМИ.
Мера предполагает замораживание социальных выплат на уровне 2025 года, несмотря на рост цен, чтобы сократить госрасходы. Речь идет о пенсиях, семейных и минимальных социальных пособиях, жилищной помощи и других выплатах. Как отмечает радиостанция, правительство еще не решило, откажется ли оно от индексаций выплат полностью или частично. О том, что данная мера рассматривается кабмином, заявляли министр государственных счетов Амели де Моншален и официальный представитель кабмина Софи Прима. Мера может принести в бюджет до 5,7 миллиарда евро.
Среди других возможных шагов правительства для экономии бюджета – введение "социального НДС": увеличение НДС, имущественного налога и налога на услуги с тем, чтобы, по словам Байру, "каждый француз" принял участие в оздоровлении государственных финансов. По данным Верховного совета по финансированию соцзащиты, увеличение каждой из четырех существующих ставок НДС (базовой 20%-й и сниженных 10%, 5,5% и 2,1%-х) на 1% принесет бюджету 13 миллиардов евро в год.
Также кабмин может решить отменить 10%-й налоговый вычет для пенсионеров, граждан, получающих алименты и пособия по инвалидности, что, по оценке Счетной палаты Франции, даст бюджету 5 миллиардов евро.
Власти также намерены сократить многочисленные налоговые схемы, которых сейчас во Франции насчитывается 467. Как заявила де Моншален, "имеющиеся налоговые лазейки составляют 85 миллиардов евро: если их будет на 10% меньше, это принесет казне 8 миллиардов". Министр также указывала на необходимость сократить число госслужащих во Франции, которое превысило 5,7 миллиона человек (каждый пятый работающий француз).
Спикер Нацсобрания Франции Яэль Брон-Пиве на прошлой неделе также подтвердила возможность увеличения налогов, в том числе, для наиболее обеспеченных пенсионеров, а также налога на большое наследство. На данный момент наследство суммой более 13 миллионов евро в среднем облагается 10%-м налогом.
Байру должен представить проект бюджета 15 июля. Оппозиция, включая партии левых и правую партию "Национальное объединение", заявила, что вынесет вотум недоверия кабмину в случае решения поднять налоги для населения.
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