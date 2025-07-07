https://1prime.ru/20250707/fyuchersy-859250450.html

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне заявлений США по торговым пошлинам

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне заявлений США по торговым пошлинам - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне заявлений США по торговым пошлинам

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне недавних заявлений США в отношении направлений своей торговой политики,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:00+0300

2025-07-07T15:00+0300

2025-07-07T15:00+0300

экономика

общество

сша

дональд трамп

скотт бессент

citigroup

https://cdnn.1prime.ru/img/84133/35/841333544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_711e81358f89c66b45350c822cdada87.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в понедельник на фоне недавних заявлений США в отношении направлений своей торговой политики, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 14.53 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,02% - до 45 088 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,37%, до 22 975,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,25%, до 6 308,25 пункта. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в торговых переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к партнерам Штатов будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Президент страны Дональд Трамп в пятницу сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Кроме того, ранее в понедельник Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. "Теперь рынок чувствует, что разбирается в том, какие страны или виды товаров будут затронуты в наибольшей степени. Но это не говорит о том, что каждый сценарий учитывается в цене, все еще могут возникать периоды волатильности. По традиции, люди сначала продают, а потом задают вопросы", - цитирует агентство Рейтер инвестиционного стратега Citigroup Скотта Хронерта (Scott Chronert). На предторгах понедельника акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют примерно на 6,5%. В понедельник Трамп назвал решение своего бывшего соратника, главы компании Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США.

https://1prime.ru/20250701/fyuchersy-859067901.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сша, дональд трамп, скотт бессент, citigroup