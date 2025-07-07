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В Госдуме одобрили снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
В Госдуме одобрили снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, позволяющие "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:57+0300
2025-07-07T15:57+0300
2025-07-07T15:57+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, позволяющие "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" - компании Nord Stream 2 AG. Первоначальная редакция предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал дополнительные поправки к нему, позволяющие "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью швейцарской компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является. Поправки относят к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранных организаций, учтенную в составе дохода российской организации. При этом предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких с доходов налоговым агентом не производится. Таким образом, уплата налога с дохода в виде такого прощенного долга исключается. Однако все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий. Во-первых, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Во-вторых, в отношении такой иностранной организации действуют санкции со стороны иностранных государств. В-третьих, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний. Данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года и применяться до конца 2029 года.
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общество , санкт-петербург, газпром, госдума, северный поток - 2
Экономика, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Газпром, Госдума, Северный поток - 2
В Госдуме одобрили снятие с "Газпрома" налоговой допнагрузки
Комитет ГД поддержал поправки, позволяющие "Газпрому" избежать налоговой нагрузки
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправки, позволяющие "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора "Северного потока-2" - компании Nord Stream 2 AG.
Первоначальная редакция предусматривала установление на период 2028-2064 годов нулевой ставки НДС на перевозки по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Бюджетный комитет в понедельник при подготовке законопроекта ко второму чтению поддержал дополнительные поправки к нему, позволяющие "Газпрому" избежать дополнительной налоговой нагрузки, связанной с задолженностью швейцарской компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой он является.
Поправки относят к безнадежному долгу, то есть нереальному к взысканию, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранных организаций, учтенную в составе дохода российской организации. При этом предусматривается, что исчисление и удержание суммы налога на прибыль с таких с доходов налоговым агентом не производится. Таким образом, уплата налога с дохода в виде такого прощенного долга исключается.
Однако все это станет возможным лишь при одновременном выполнении определенных условий. Во-первых, прощение задолженности должно происходить на основании соглашения, утверждаемого судом в иностранном государстве в рамках финансового оздоровления иностранной организации. Во-вторых, в отношении такой иностранной организации действуют санкции со стороны иностранных государств. В-третьих, заимодавец (налоговый агент) и заемщик (иностранная организация) должны входить в одну международную группу компаний.
Данные изменения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года и применяться до конца 2029 года.
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