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В ГД внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей

В ГД внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей - 07.07.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о гибком графике работы для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести гибкий график работы для... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T04:20+0300

2025-07-07T04:20+0300

2025-07-07T04:20+0300

общество

сергей миронов

госдума

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести гибкий график работы для многодетных родителей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Ключевая цель поправки – законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям, путем установления по их инициативе (на основании письменного заявления) одного из предусмотренных гибких режимов рабочего времени", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов уточнил, что такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. По его словам, гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства. Политик отметил, что из-за нежелания работодателей "входить в ситуацию" у многодетных родителей постоянно возникают большие трудности. "Казалось бы, что может быть проще?! Ну отпустите вы многодетную маму на час раньше с работы, чтобы она могла сходить с ребёнком в поликлинику, забрать его из школы или детского сада. Или пусть она приходит на работу чуть позже... Да если ей установить гибкий график работы, то она будет держаться за своё место, станет самым ответственным сотрудником и потом с лихвой отработает пропущенное время", – считает лидер партии. По словам Миронова, зачастую многодетные родители, преимущественно женщины, оставляют работу, переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком, что, в свою очередь, приводит к снижению дохода и уровня жизни семьи, потере профессиональной квалификации, карьерных перспектив. "Всё негативно сказывается на психологическом климате в семье и приводит к повышению социальной напряжённости в обществе. Но всего этого можно избежать, если работодатели начнут устанавливать гибкий график работы для многодетных родителей", – добавил он. Лантратова, комментируя проект, сообщила РИА Новости, что цель инициативы — дать многодетным возможность работать так, чтобы они могли совмещать профессиональные обязанности с заботой о детях, ведь в настоящее время трудовое законодательство попросту не учитывает их потребностей. "Наш законопроект предлагает четкий механизм: один из родителей (или опекун) сможет по своему заявлению выбрать удобный режим работы — будь то неполный день, гибкий график или удаленная работа. Право будет действовать до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет, а если в семье есть ребенок-инвалид — до 18 лет. Это право можно будет как использовать, так и отменить по желанию работника, что обеспечит гибкость в зависимости от жизненных обстоятельств", - сказала депутат. По мнению главы думского комитета, принятие этой нормы сделает жизнь многодетных семей проще и стабильнее, поможет родителям не выбирать между карьерой и семьей, сохранит их доходы и повысит качество жизни детей. "И самое главное — этот шаг логично впишется в государственную политику поддержки семей и демографической программы страны. Мы за достойный труд, за сильные семьи и за будущее, где каждый родитель может быть успешным и на работе, и дома", - подытожила Лантратова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей миронов, госдума