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Промпроизводство в Германии в мае неожиданно выросло к апрелю - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/germaniya-859232757.html
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно выросло к апрелю
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно выросло к апрелю - 07.07.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно выросло к апрелю
Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:23+0300
2025-07-07T09:23+0300
экономика
общество
германия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что показатель не изменился в месячном выражении. В годовом выражении промпроизводство в стране в мае увеличилось на 1%. Месяцем ранее показатель уменьшился на 2,1% год к году. Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в мае выросло на 1,4% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился на 4,1%, потребительских товаров – на 0,5%.
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общество , германия
Экономика, Общество , ГЕРМАНИЯ
09:23 07.07.2025
 
Промпроизводство в Германии в мае неожиданно выросло к апрелю

Промпроизводство в Германии в мае выросло на 1,2%

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что показатель не изменился в месячном выражении.
В годовом выражении промпроизводство в стране в мае увеличилось на 1%. Месяцем ранее показатель уменьшился на 2,1% год к году.
Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в мае выросло на 1,4% к апрелю. Объем производства товаров производственно-технического назначения увеличился на 4,1%, потребительских товаров – на 0,5%.
Евро - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по промпроизводству в Германии
08:19
 
ЭкономикаОбществоГЕРМАНИЯ
 
 
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