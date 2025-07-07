https://1prime.ru/20250707/germaniya-859234694.html

"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии

"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нереалистичной идею быстрой закупки Германией систем ПВО Patriot для Украины из США."История о закупке... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:04+0300

2025-07-07T10:04+0300

2025-07-07T10:04+0300

вооружения

ес

германия

украина

сша

поставки оружия украине

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нереалистичной идею быстрой закупки Германией систем ПВО Patriot для Украины из США."История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", - написал депутат в своем Telegram-канале.Дубинский сравнил обещания о закупках и поставках с историями о "миротворцах", которых "вводили-вводили, да так и не ввели". Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил о переговорах Германии с США касательно приобретения систем Patriot для Украины.Газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, объяснив решение приоритетом интересов США.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.

https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231890.html

германия

украина

сша

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ес, германия, украина, сша, поставки оружия украине