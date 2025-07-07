https://1prime.ru/20250707/germaniya-859234694.html
"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии
"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нереалистичной идею быстрой закупки Германией систем ПВО Patriot для Украины из США."История о закупке... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:04+0300
2025-07-07T10:04+0300
2025-07-07T10:04+0300
вооружения
ес
германия
украина
сша
поставки оружия украине
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_84eb1127d156b5ccea7aeb8737892632.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нереалистичной идею быстрой закупки Германией систем ПВО Patriot для Украины из США."История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", - написал депутат в своем Telegram-канале.Дубинский сравнил обещания о закупках и поставках с историями о "миротворцах", которых "вводили-вводили, да так и не ввели". Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил о переговорах Германии с США касательно приобретения систем Patriot для Украины.Газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, объяснив решение приоритетом интересов США.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.
https://1prime.ru/20250707/ukraina-859231890.html
германия
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/61/837226192_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_49a6e6df48b4fc558fcf001a68e24845.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, германия, украина, сша, поставки оружия украине
Вооружения, ЕС, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, США, поставки оружия Украине
"Из области фантастики". В Киеве засомневались в помощи от Германии
Дубинский: у Германии не получится быстро закупить у США системы ПВО для Украины
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нереалистичной идею быстрой закупки Германией систем ПВО Patriot для Украины из США.
"История о закупке Германией 2-х систем Patriot для Украины - из области фантастики. Или вы себе представляете батареи Patriot как картошку в ящике? Заплатил, и бери, сколько унесешь… ОАЭ ждет заказанных Patriot 5 или даже 7 лет - такова очередь на эти системы на рынке", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Дубинский сравнил обещания о закупках и поставках с историями о "миротворцах", которых "вводили-вводили, да так и не ввели".
Ранее официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил о переговорах Германии с США касательно приобретения систем Patriot для Украины.
Газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Позднее представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, объяснив решение приоритетом интересов США.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия Украине приближает окончание спецоперации.
Стало известно, на что пошло командование ВСУ из-за наступления ВС России