https://1prime.ru/20250707/germaniya-859263775.html

В Германии подготовили законопроект о воинской повинности

В Германии подготовили законопроект о воинской повинности - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Германии подготовили законопроект о воинской повинности

Министерство обороны Германии подготовило законопроект, в котором рассматривается возвращение к воинской повинности в случае крайней необходимости, сообщает... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T20:59+0300

2025-07-07T20:59+0300

2025-07-07T21:01+0300

политика

германия

законопроект

бундесвер

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БЕРЛИН, 7 июл - ПРАЙМ. Министерство обороны Германии подготовило законопроект, в котором рассматривается возвращение к воинской повинности в случае крайней необходимости, сообщает издание Spiegel со ссылкой на соответствующий документ ведомства. "Федеральному правительству предоставляется возможность "с одобрения бундестага инициировать обязательный призыв военнообязанных", - пишет издание, цитируя законопроект. Данная возможность, как пишет Spiegel, предусмотрена на случай, если этого потребует "оборонно-политическая ситуация" или же вводимые меры по повышению привлекательности добровольной военной службы не приведут к ожидаемому результату. Издание отмечает, что, тем самым, введение обязательного призыва больше не будет зависеть от наличия военного конфликта, а может быть инициировано правительством и бундестагом в качестве ответа на краткосрочные изменения "уровня угрозы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. C 2027 года министерство планирует также ввести обязательное освидетельствование, которое не будет обязательно сопровождаться медкомиссией. Данная мера должна помочь определить ресурс возможных призывников. В последние месяцы немецкие политики неоднократно высказывались за возвращение воинской повинности в Германии, но правительство пока делает ставку на увеличение привлекательности службы в бундесвере по контракту. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германии потребуется дополнительно около 50-60 тысяч военнослужащих, чтобы соответствовать новым целевым показателям НАТО. При этом он сам ранее заявлял, что в настоящее время Германия не может вернуть воинскую обязанность из-за нехватки казарм и возможностей для обучения призывников. Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март равнялась примерно 182 тысячам человек. Несмотря на многочисленные призывы немецких политиков вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в апреле заявил, что служба в армии будет оставаться добровольной.

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германия, законопроект, бундесвер