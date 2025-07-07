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Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию
Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию - 07.07.2025, ПРАЙМ
Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию
Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что хочет свой первый визит в новой должности совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T01:07+0300
2025-07-07T01:07+0300
общество
белоруссия
москва
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что хочет свой первый визит в новой должности совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими коллегами, как сотрудничать, "как братья, а не как конкуренты". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня назначил министром промышленности республики Кузнецова, который до этого был заместителем главы ведомства. "Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер - Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы минпрома Белоруссии – ред.) я сделаю в Москву. Это будет министерство промышленности и торговли. Мы еще раз обсудим те вопросы, которые мы уже поставили, и уже дальше будем идти вперед, чтобы мы были как братья, а не как конкуренты (действовали – ред.)", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный". При этом он отметил важность активной работы на российском рынке, в том числе через создаваемые там белорусской стороной мультибрендовые центры, на которые сейчас Минск делает особую ставку в части развития экспорта в РФ. "Темпы надо увеличивать. У нас сейчас уже открыто шесть мультибрендовых центров. Задача - чтобы они уже до конца года функционировали так, как было поручено и главой правительства, и главой государства, чтобы от этих мультибрендовых центров мы увидели большой экспортный потенциал", - сказал Кузнецов. Он напомнил, что мультибрендовые центры в России создаются, чтобы осуществлять не только продажу широкой линейки белорусской техники и запчастей к ней, но и сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Глава минпрома Белоруссии добавил, что следующим его визитом после Москвы станет рабочая поездка в Казахстан. "Там у нас два проекта неплохих. "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод" (реализуют эти проекты - ред.). Надо развивать там производство, локализацию для того, чтобы мы себя уверенно чувствовали на рынке Казахстана", - сказал Кузнецов. Он добавил, что республика сейчас активно диверсифицирует экспорт своей промышленной продукции, развивая поставки в так называемые страны "дальней дуги", в частности, страны Африки и Латинской Америки.
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общество , белоруссия, москва, минск, александр лукашенко
Общество , БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, МИНСК, Александр Лукашенко
01:07 07.07.2025
 
Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию

Глава Минпрома Белоруссии Кузнецов планирует первый визит в Россию

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МИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что хочет свой первый визит в новой должности совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими коллегами, как сотрудничать, "как братья, а не как конкуренты".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня назначил министром промышленности республики Кузнецова, который до этого был заместителем главы ведомства.
"Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер - Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы минпрома Белоруссии – ред.) я сделаю в Москву. Это будет министерство промышленности и торговли. Мы еще раз обсудим те вопросы, которые мы уже поставили, и уже дальше будем идти вперед, чтобы мы были как братья, а не как конкуренты (действовали – ред.)", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный".
При этом он отметил важность активной работы на российском рынке, в том числе через создаваемые там белорусской стороной мультибрендовые центры, на которые сейчас Минск делает особую ставку в части развития экспорта в РФ.
"Темпы надо увеличивать. У нас сейчас уже открыто шесть мультибрендовых центров. Задача - чтобы они уже до конца года функционировали так, как было поручено и главой правительства, и главой государства, чтобы от этих мультибрендовых центров мы увидели большой экспортный потенциал", - сказал Кузнецов.
Он напомнил, что мультибрендовые центры в России создаются, чтобы осуществлять не только продажу широкой линейки белорусской техники и запчастей к ней, но и сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Глава минпрома Белоруссии добавил, что следующим его визитом после Москвы станет рабочая поездка в Казахстан.
"Там у нас два проекта неплохих. "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод" (реализуют эти проекты - ред.). Надо развивать там производство, локализацию для того, чтобы мы себя уверенно чувствовали на рынке Казахстана", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что республика сейчас активно диверсифицирует экспорт своей промышленной продукции, развивая поставки в так называемые страны "дальней дуги", в частности, страны Африки и Латинской Америки.
 
ОбществоБЕЛОРУССИЯМОСКВАМИНСКАлександр Лукашенко
 
 
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