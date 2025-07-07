https://1prime.ru/20250707/glava-859226637.html

Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию

Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию - 07.07.2025, ПРАЙМ

Глава Минпрома Белоруссии намерен посетить Россию

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что хочет свой первый визит в новой должности совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T01:07+0300

2025-07-07T01:07+0300

2025-07-07T01:07+0300

общество

белоруссия

москва

минск

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859226637.jpg?1751839643

МИНСК, 7 июл – ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов сообщил, что хочет свой первый визит в новой должности совершить в Россию, чтобы обсудить с российскими коллегами, как сотрудничать, "как братья, а не как конкуренты". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня назначил министром промышленности республики Кузнецова, который до этого был заместителем главы ведомства. "Мы видим, как развивается успешно наш друг, брат, партнер - Российская Федерация. Но мы договорились с российской стороной, что мы не будем дублировать производства. Думаю, свой первый визит (в качестве главы минпрома Белоруссии – ред.) я сделаю в Москву. Это будет министерство промышленности и торговли. Мы еще раз обсудим те вопросы, которые мы уже поставили, и уже дальше будем идти вперед, чтобы мы были как братья, а не как конкуренты (действовали – ред.)", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый информационный". При этом он отметил важность активной работы на российском рынке, в том числе через создаваемые там белорусской стороной мультибрендовые центры, на которые сейчас Минск делает особую ставку в части развития экспорта в РФ. "Темпы надо увеличивать. У нас сейчас уже открыто шесть мультибрендовых центров. Задача - чтобы они уже до конца года функционировали так, как было поручено и главой правительства, и главой государства, чтобы от этих мультибрендовых центров мы увидели большой экспортный потенциал", - сказал Кузнецов. Он напомнил, что мультибрендовые центры в России создаются, чтобы осуществлять не только продажу широкой линейки белорусской техники и запчастей к ней, но и сервисное, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Глава минпрома Белоруссии добавил, что следующим его визитом после Москвы станет рабочая поездка в Казахстан. "Там у нас два проекта неплохих. "Гомсельмаш", "Минский тракторный завод" (реализуют эти проекты - ред.). Надо развивать там производство, локализацию для того, чтобы мы себя уверенно чувствовали на рынке Казахстана", - сказал Кузнецов. Он добавил, что республика сейчас активно диверсифицирует экспорт своей промышленной продукции, развивая поставки в так называемые страны "дальней дуги", в частности, страны Африки и Латинской Америки.

белоруссия

москва

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , белоруссия, москва, минск, александр лукашенко