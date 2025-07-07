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Глава МИД Казахстана предложил открыть в стране сервисный центр - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Казахстана предложил открыть в стране сервисный центр
Глава МИД Казахстана предложил открыть в стране сервисный центр - 07.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Казахстана предложил открыть в стране сервисный центр
Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече в Рио-де-Жанейро с президентом авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предложил... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:28+0300
2025-07-07T07:28+0300
общество
казахстан
бразилия
embraer
мид
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АСТАНА, 7 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече в Рио-де-Жанейро с президентом авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предложил открыть в Казахстане сервисный центр по обслуживанию самолётов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского МИД. "С президентом авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето обсуждены стратегические направления дальнейшего присутствия компании в регионе, включая возможность открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию воздушных судов", - говорится в сообщении. В казахстанском МИД добавили, что Нуртлеу встретился также с вице-президентом Marcopolo Мауро Гилберто Беллини, с которым рассмотрел возможности кооперации в сфере локализации производства пассажирского транспорта, включая проект по сборке автобусов в Казахстане. Сообщается, что в ходе встреч глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на привлекательности казахстанской юрисдикции для иностранных инвесторов, подчеркнув готовность правительства страны оказывать необходимое содействие предприятиям из Бразилии при выходе на рынок страны.
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общество , казахстан, бразилия, embraer, мид
Общество , КАЗАХСТАН, БРАЗИЛИЯ, Embraer, МИД
07:28 07.07.2025
 
Глава МИД Казахстана предложил открыть в стране сервисный центр

Нуртлеу предложил открыть в Казахстане сервисный центр по обслуживанию самолетов

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АСТАНА, 7 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу на встрече в Рио-де-Жанейро с президентом авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето предложил открыть в Казахстане сервисный центр по обслуживанию самолётов, сообщает в понедельник пресс-служба казахстанского МИД.
"С президентом авиастроительной корпорации Embraer Франциско Гомес Нето обсуждены стратегические направления дальнейшего присутствия компании в регионе, включая возможность открытия в Казахстане регионального сервисного центра по техническому обслуживанию воздушных судов", - говорится в сообщении.
В казахстанском МИД добавили, что Нуртлеу встретился также с вице-президентом Marcopolo Мауро Гилберто Беллини, с которым рассмотрел возможности кооперации в сфере локализации производства пассажирского транспорта, включая проект по сборке автобусов в Казахстане.
Сообщается, что в ходе встреч глава внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на привлекательности казахстанской юрисдикции для иностранных инвесторов, подчеркнув готовность правительства страны оказывать необходимое содействие предприятиям из Бразилии при выходе на рынок страны.
 
ОбществоКАЗАХСТАНБРАЗИЛИЯEmbraerМИД
 
 
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