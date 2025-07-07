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В Госдуму внесут проект о едином пособии для семей с низкими доходами

В Госдуму внесут проект о едином пособии для семей с низкими доходами - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о едином пособии для семей с низкими доходами

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

общество

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что с первого января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Уточняется, что единое пособие для семей с детьми до 17 лет – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, и при достижении ребенком 17 лет выплата единого пособия прекращается. При этом, согласно действующему законодательству, ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит улучшить материальное положение семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, а также позволит родителям эффективно решать возложенные на них социальные функции. "Это не столько правовая коллизия, сколько вопрос справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми. Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет", - сказал Нилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество