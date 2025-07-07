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В Госдуме предложили предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов
В Госдуме предложили предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T01:16+0300
2025-07-07T01:16+0300
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов. "Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - сказал он РИА Новости. Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.
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192
40
192
40
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40
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общество
Общество
01:16 07.07.2025
 
В Госдуме предложили предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов

Депутат Антропенко предложил предоставлять гостиницы аэропортам при задержке рейсов

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа.
Ранее в ряде российских аэропортов произошли задержки и отмены рейсов.
"Недопустимо, чтобы дети спали на полу аэропорта. Я уже не раз говорил, что при таких непредвиденных задержках вылетов авиакомпании и аэропорты должны организовать работу и пропускать детей с родителями без каких-либо очередей в бизнес-залы, и уже если и там мест не хватает, а сейчас мы столкнулись именно с этой ситуацией, то предоставлять гостиницы аэропортов при задержке рейсов более чем на 4 часа", - сказал он РИА Новости.
Депутат добавил, что соответствующие предложения были направлены в профильные ведомства.
 
Общество
 
 
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