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В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта

В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили официально признать 7 июля Днем киберспорта

Учитывая масштабы и значимость киберспорта стоит официально признать 7 июля Днём киберспорта в России путем внесения соответствующих изменений в... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:00+0300

2025-07-07T07:00+0300

2025-07-07T07:54+0300

общество

владивосток

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Учитывая масштабы и значимость киберспорта стоит официально признать 7 июля Днём киберспорта в России путем внесения соответствующих изменений в законодательство о памятных датах, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков ("Справедливая Россия - За правду"). "Учитывая масштабы и значимость этого спортивного направления стоит подумать об официальном признании 7 июля Днём киберспорта в России путем внесения соответствующих изменений в законодательство о памятных датах при условии согласования этой даты с Федерацией компьютерного спорта России", - сказал Бабаков. Он отметил, что 7 июля в России уже в течение 25 лет ежегодно неофициально отмечается День киберспорта, и в настоящее время киберспорт – это не просто развлечение или часть молодежной культуры, а полноценное спортивное направление, которое требует колоссальных интеллектуальных, стратегических и физических усилий от игроков. "На фоне международного давления и санкций российские киберспортсмены продолжают одерживать громкие победы на международной арене, занимать призовые места и входить в списки лучших игроков года", - добавил политик. Бабаков напомнил, что именно Россия в 2001 году первой в мире признала киберспорт официальным видом спорта, и за прошедшие годы проведено более 10 тысяч турниров, в которых приняли участие свыше 2,5 миллионов игроков со всего мира, а в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина состоялся международный чемпионат "Кибервосток" во Владивостоке, который стал символом признания стратегической важности этой отрасли. "Более того, киберспорт стал целой технологической платформой, способствующей развитию отечественного ПО, инженерных решений и цифровых компетенций. В условиях современных вызовов особенно важно, что навыки, формируемые у игроков, — работа в команде, точность, аналитическое мышление — востребованы даже в таких сферах, как управление БПЛА, цифровое моделирование, симуляционные технологии. Таким образом, киберспорт — это ещё и ресурс для оборонно-промышленного комплекса, новая точка роста в рамках технологического суверенитета", - подчеркнул вице-спикер. Парламентарий рассказал, что 7 июля ежегодно по всей России проходит множество турниров, мастер-классов, лекций и встреч, в которых участвуют как профессиональные киберспортсмены, так и миллионы поклонников индустрии. "Признание Дня киберспорта на государственном уровне было бы логичным и своевременным шагом в рамках поддержки развития цифровой индустрии, информационной культуры и патриотического воспитания молодёжи и укрепления цифрового суверенитета страны", - подытожил Бабаков.

владивосток

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общество , владивосток, владимир путин, госдума