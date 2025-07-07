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В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком
В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком - 07.07.2025, ПРАЙМ
В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:14+0300
2025-07-07T10:14+0300
общество
госдума
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Согласно действующему законодательству, в настоящее время в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента России присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года.
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общество , госдума
Общество , Госдума
10:14 07.07.2025
 
В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком

В ГД внесли проект о включении в страховой стаж период ухода за ребенком до 1,5 лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается включать в страховой стаж период по уходу за каждым ребенком до полутора лет, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом вносятся изменения… предусматривающие соответственно: установление дополнительного ежемесячного материального обеспечения для граждан Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно действующему законодательству, в настоящее время в стаж включаются лишь периоды по уходу за четырьмя детьми.
Кроме того, законопроектом предусматривается возможность назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, которым указом президента России присвоено звание "Мать-героиня", за период с 1 января 2025 года.
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