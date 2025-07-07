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Комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год
Комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год - 07.07.2025, ПРАЙМ
Комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. На... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:37+0300
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2025-07-07T14:38+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 9 июля. Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей. В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 166,944 миллиарда рублей.
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общество , госдума
Экономика, Общество , Госдума
Комитет Госдумы поддержал отчет об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год
Комитет ГД рекомендовал принять закон об исполнении бюджета Соцфонда за 2024 год
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять закон об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ за 2024 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 9 июля.
Проект закона внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета Соцфонда за прошлый год по доходам в сумме 16,831 триллиона рублей (или 105,1% от утвержденного законом о его бюджете объема доходов), по расходам - 16,276 триллиона рублей (или 96,1% от утвержденной сводной бюджетной росписи). Таким образом, по итогам года образовался профицит бюджета фонда в сумме около 555 миллиардов рублей.
В 2024 году в бюджет Соцфонда поступили межбюджетные трансферты из федерального бюджета в объеме около 5,48 триллиона рублей, из региональных бюджетов - 347,778 миллиарда рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 166,944 миллиарда рублей.
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