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Комитет ГД подготовил законопроект об освобождении от НДС услуг НРД
Комитет ГД подготовил законопроект об освобождении от НДС услуг НРД - 07.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД подготовил законопроект об освобождении от НДС услуг НРД
Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от НДС услуг, оказываемых Национальным расчетным депозитарием... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:32+0300
2025-07-07T15:32+0300
2025-07-07T15:32+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от НДС услуг, оказываемых Национальным расчетным депозитарием (НРД) негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи). Предлагаемые изменения, согласно пояснительной записке, направлены на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС. Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
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общество , госдума
Экономика, Общество , Госдума
Комитет ГД подготовил законопроект об освобождении от НДС услуг НРД
Комитет ГД предложил освободить от НДС услуги НРД по софинансированию ПДС
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект об освобождении от НДС услуг, оказываемых Национальным расчетным депозитарием (НРД) негосударственным пенсионным фондам в качестве администратора софинансирования в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Речь в нем идет об услугах по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых таким администратором в соответствии с законом "О негосударственных пенсионных фондах", и связанных с таким расчетом услугах, перечень которых утвердит правительство РФ. Администратором софинансирования сейчас является АО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД, входит в группу Московской биржи).
Предлагаемые изменения, согласно пояснительной записке, направлены на сокращение расходов негосударственных пенсионных фондов при формировании долгосрочных сбережений. Сейчас дополнительные стимулирующие взносы, которые должны выплачиваться гражданам, являются мерой государственной поддержки в ПДС.
Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей. Участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, а также передавать вложенные средства по наследству. Также участники программы могут получать софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в год и перевести в ПДС накопительную пенсию, ранее сформированную в рамках обязательного пенсионного страхования.
ГД освободила от НДС услуги НРД при софинансировании "длинных" сбережений