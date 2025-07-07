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Правительство продлило программу госгарантий для российских предприятий - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Правительство продлило программу госгарантий для российских предприятий
Правительство продлило программу госгарантий для российских предприятий - 07.07.2025, ПРАЙМ
Правительство продлило программу госгарантий для российских предприятий
Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:43+0300
2025-07-07T10:43+0300
экономика
предприятия
госгарантии
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "До конца текущего года продлим действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и по облигационным займам. Тем, которые привлекаются на период от 3 до 7 лет и идут на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Российский премьер отметил, что на эти цели будут выделены почти 290 миллиардов рублей. "Такой механизм позволит предпринимателям снизить риск и увеличить привлекательность инвестиций во многие важные сферы, реализовать масштабные планы как по запуску новых предприятий, так и по модернизации действующих, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду, что, в свою очередь, конечно, благоприятно отразится на уровне и условиях жизни граждан", - добавил он.
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предприятия, госгарантии
Экономика, предприятия, госгарантии
10:43 07.07.2025
 
Правительство продлило программу госгарантий для российских предприятий

Кабмин продлил программу предоставления госгарантий российским предприятиям

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России продлило программу предоставления госгарантий по кредитам и облигационным займам, привлекаемым на поддержку производственной деятельности предприятий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"До конца текущего года продлим действие правил предоставления государственных гарантий по кредитам и по облигационным займам. Тем, которые привлекаются на период от 3 до 7 лет и идут на поддержку текущей производственной деятельности и капитальные вложения", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Российский премьер отметил, что на эти цели будут выделены почти 290 миллиардов рублей.
"Такой механизм позволит предпринимателям снизить риск и увеличить привлекательность инвестиций во многие важные сферы, реализовать масштабные планы как по запуску новых предприятий, так и по модернизации действующих, повысить их эффективность и сократить нагрузку на окружающую среду, что, в свою очередь, конечно, благоприятно отразится на уровне и условиях жизни граждан", - добавил он.
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