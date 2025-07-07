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Правительство предложило ГД новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Правительство предложило ГД новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов - 07.07.2025, ПРАЙМ

Правительство предложило ГД новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повысить | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:33+0300

2025-07-07T12:33+0300

2025-07-07T12:33+0300

россия

госдума

правительство

госпошлина

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий с сентября 2025 года ввести новые государственные пошлины для автовладельцев и мигрантов и повысить ряд действующих пошлин для них, следует из базы данных нижней палаты парламента. Так, пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) повышается до 1200 рублей с 800 рублей, за внесение изменений в выданный ранее паспорт - до 525 рублей с 350 рублей. А пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства повышается в 3 раза: изготавливаемого на бумажной основе – до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения – до 4500 рублей. Пошлина за выдачу национального водительского удостоверения, изготавливаемого на пластиковой основе, увеличивается с 2000 рублей до 4000 рублей, нового поколения - с 3000 рублей до 6000 рублей. А пошлины за выдачу международного водительского удостоверения повышаются с 1600 рублей до 3200 рублей, за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов - с 1500 рублей 2250 рублей, а за его продление - с 1000 рублей до 1500 рублей. За выдачу госзнаков транспортных средств "Транзит" на металле для автомобилей и прицепов пошлина повышается с 1600 рублей до 2400 рублей, а за выдачу регистрационного знака на автомобили – с 2000 до 3000 рублей, на мотоциклы и прицепы - с 1500 рублей до 2250 рублей. Кроме того, водится госпошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам такого осмотра в размере 500 рублей. Также устанавливается пошлина за выдачу заключения о соответствии учебно-материальной базы автошколы установленным требованиям в размере 15 тысяч рублей в целях повышения ответственности автошкол за содержание такой базы. А в отношении мигрантов вводится госпошлина за постановку на учет по месту пребывания в размере 500 рублей, за продление срока временного пребывания - 1000 рублей. Одновременно с 420 рублей до 1000 рублей повышается пошлина за регистрацию иностранца по месту жительства. Помимо этого, устанавливается пошлина за выдачу или переоформление патента иностранному гражданину в размере 4200 рублей. За продление срока действия разрешения на работу иностранцу также придется заплатить 4200 рублей, а за выдачу его дубликата или внесение в разрешение правок - 2100 рублей. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20250707/shtrafy-859239525.html

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россия, госдума, правительство, госпошлина