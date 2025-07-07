https://1prime.ru/20250707/granty-859236465.html

Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес

Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес - 07.07.2025, ПРАЙМ

Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес

Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:34+0300

2025-07-07T10:34+0300

2025-07-07T10:34+0300

правительство

михаил мишустин

гранты

участники сво

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/07/854757068_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95a28d3c8c2c73cd8df1fac154e6d73f.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Начиная с текущего года система помощи была дополнена грантами, которые могут получать ветераны, уволенные в запас участники специальной военной операции. Эти средства пойдут на реализацию агропроектов. Уже выделили на такие цели 200 миллионов рублей и еще 10 регионам предоставим финансирование", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Средства получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха, Северная Осетия, Республика Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. "Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", - подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20250704/banan-859193429.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство, михаил мишустин, гранты, участники сво