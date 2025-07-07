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Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес
Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес - 07.07.2025, ПРАЙМ
Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес
Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:34+0300
2025-07-07T10:34+0300
2025-07-07T10:34+0300
правительство
михаил мишустин
гранты
участники сво
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Начиная с текущего года система помощи была дополнена грантами, которые могут получать ветераны, уволенные в запас участники специальной военной операции. Эти средства пойдут на реализацию агропроектов. Уже выделили на такие цели 200 миллионов рублей и еще 10 регионам предоставим финансирование", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Средства получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха, Северная Осетия, Республика Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. "Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", - подчеркнул Мишустин.
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правительство, михаил мишустин, гранты, участники сво
правительство, Михаил Мишустин, гранты, участники СВО
Правительство направит средства на гранты ветеранам СВО в агробизнес
Мишустин: в регионы направят средства на гранты ветеранам СВО для открытия агробизнеса
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Начиная с текущего года система помощи была дополнена грантами, которые могут получать ветераны, уволенные в запас участники специальной военной операции. Эти средства пойдут на реализацию агропроектов. Уже выделили на такие цели 200 миллионов рублей и еще 10 регионам предоставим финансирование", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Средства получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха, Северная Осетия, Республика Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
"Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", - подчеркнул Мишустин.
Правительство включило бананы в перечень российской сельхозпродукции