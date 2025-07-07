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Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются

Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются

Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются после выхода статистических данных по промышленному производству в Германии,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются после выхода статистических данных по промышленному производству в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% - до 8 810,97 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,05%, до 7 699,74 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 868,83 пункта. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), опубликованным ранее в понедельник, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении. Ранее аналитики полагали, что показатель не изменился. Мировые инвесторы могут проявлять осторожность в связи с заявлениями министра финансов США Скотта Бессента, сообщившего в воскресенье, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам страны будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. Кроме того, акции американского производителя электромобилей Tesla в Германии cнижаются в цене более чем на 4%. В понедельник Трамп назвал решение своего бывшего соратника главы компании Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США.

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рынок, индексы, европа, германия