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Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/indeksy-859237666.html
Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются
Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются - 07.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются
Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются после выхода статистических данных по промышленному производству в Германии,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:57+0300
2025-07-07T10:57+0300
экономика
рынок
индексы
европа
германия
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются после выхода статистических данных по промышленному производству в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% - до 8 810,97 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,05%, до 7 699,74 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 868,83 пункта. По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), опубликованным ранее в понедельник, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении. Ранее аналитики полагали, что показатель не изменился. Мировые инвесторы могут проявлять осторожность в связи с заявлениями министра финансов США Скотта Бессента, сообщившего в воскресенье, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам страны будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. Кроме того, акции американского производителя электромобилей Tesla в Германии cнижаются в цене более чем на 4%. В понедельник Трамп назвал решение своего бывшего соратника главы компании Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США.
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рынок, индексы, европа, германия
Экономика, Рынок, Индексы, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
10:57 07.07.2025
 
Фондовые индексы Европы преимущественно увеличиваются

Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода статданных по Германии

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно поднимаются после выхода статистических данных по промышленному производству в Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,14% - до 8 810,97 пункта, французский CAC 40 поднимался на 0,05%, до 7 699,74 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 868,83 пункта.
По данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), опубликованным ранее в понедельник, объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении. Ранее аналитики полагали, что показатель не изменился.
Мировые инвесторы могут проявлять осторожность в связи с заявлениями министра финансов США Скотта Бессента, сообщившего в воскресенье, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам страны будут применены пошлины, введенные 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
Кроме того, акции американского производителя электромобилей Tesla в Германии cнижаются в цене более чем на 4%. В понедельник Трамп назвал решение своего бывшего соратника главы компании Илона Маска создать свою политическую партию смехотворным. Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США.
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07:52
 
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