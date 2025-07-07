https://1prime.ru/20250707/indeksy-859258487.html

Фондовые индексы США открыли торги снижением на торговых опасениях

Фондовые индексы США открыли торги снижением на торговых опасениях - 07.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США открыли торги снижением на торговых опасениях

Фондовые индексы США снижаются на открытии торгов в понедельник на опасениях относительно барьеров в мировой торговле и неопределенности вокруг торговых... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:58+0300

2025-07-07T16:58+0300

2025-07-07T16:58+0300

экономика

рынок

сша

индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/82867/52/828675269_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_78cae8c10b9d40c1055e3db3b96330a2.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Фондовые индексы США снижаются на открытии торгов в понедельник на опасениях относительно барьеров в мировой торговле и неопределенности вокруг торговых соглашений США с рядом стран, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,21% - до 44 732,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,44%, до 20 509,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,31%, до 6 259,63 пункта. Участники рынка в понедельник могут оценивать ход мирового торгового диалога. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил, что если прогресс в торговых переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к партнерам Штатов будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Президент страны Дональд Трамп в пятницу сообщил, что его администрация отправит торговым партнерам первые 10-12 писем с новыми тарифами на импорт, а до 9 июля оповестит оставшихся. По его словам, пошлины вступят в силу 1 августа и будут составлять от 10 до 70%. Кроме того, ранее в понедельник Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. Аналитик Evercore ISI Джулиан Эмануэль (Julian Emanuel), мнение которого приводит портал MarketWatch, сравнивает траекторию движения фондового рынка США в этом году с американскими горками, причем акции в настоящее время, как подчеркивает эксперт, "находятся на вершине склона". "Сначала рост на оптимизме после выборов. Затем гребень и падение на опасениях торговой войны и стагфляции/рецессии. Наконец, капитуляция инвесторов и тарифная пауза Трампа проложили путь для стремительного подъема к новым рекордным максимумам", - объясняет Эмануэль. По мнению эксперта, потенциальный ущерб акциям может нанести "возрождение тарифного гнева", при этом аналитик отмечает, что поддержка динамики индексов Уолл-стрит наблюдается со стороны акций технологического сектора. Помимо этого, акции американского производителя электромобилей Tesla дешевеют почти на 8% на фоне намерений главы компании Илона Маска создать свою партию в США. В понедельник Трамп назвал это решение своего бывшего соратника смехотворным.

https://1prime.ru/20250707/fyuchersy-859250450.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, индексы