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Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе - 07.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. | 07.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опускался на 0,19% - до 8 806,53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,35% - до 7 723,47 пункта, немецкий DAX - на 1,06%, до 24 040,71 пункта. Согласно данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении. Аналитики при этом ждали, что показатель не изменился. В годовом выражении промпроизводство поднялось на 1%. Кроме того, объем розничных продаж в еврозоне в мае ожидаемо снизился на 0,7%. В годовом выражении показатель поднялся сильнее ожиданий - на 1,8%. Мировые трейдеры на этой неделе находятся в ожидании решений относительно импортных пошлин США. В воскресенье министр финансов страны Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам страны будут применены пошлины, введенные 2 апреля. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
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европа, фондовые индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, Торги
Фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
Данные торгов: фондовые индексы Европы завершили торги преимущественно в плюсе
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опускался на 0,19% - до 8 806,53 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,35% - до 7 723,47 пункта, немецкий DAX - на 1,06%, до 24 040,71 пункта.
Согласно данным Федерального статистического бюро страны (Destatis), объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае вырос на 1,2% в месячном выражении. Аналитики при этом ждали, что показатель не изменился. В годовом выражении промпроизводство поднялось на 1%.
Кроме того, объем розничных продаж в еврозоне в мае ожидаемо снизился на 0,7%. В годовом выражении показатель поднялся сильнее ожиданий - на 1,8%.
Мировые трейдеры на этой неделе находятся в ожидании решений относительно импортных пошлин США. В воскресенье министр финансов страны Скотт Бессент заявил, что если прогресс в переговорах не будет достигнут, то с 1 августа к торговым партнерам страны будут применены пошлины, введенные 2 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
Фондовые индексы Европы снижаются после выхода внутренней статистики