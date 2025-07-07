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Ставки по рыночной ипотеке в России снизились на 5 процентных пунктов

Ставки по рыночной ипотеке в России снизились на 5 процентных пунктов - 07.07.2025, ПРАЙМ

Ставки по рыночной ипотеке в России снизились на 5 процентных пунктов

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за полгода на 4,5 процентных пункта - составив... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:32+0300

2025-07-07T14:32+0300

2025-07-07T14:32+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за полгода на 4,5 процентных пункта - составив на начало июля 24,48%, следует из данных единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ". Как указывается в них, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке жилья снизилась за полгода на 4,79 процентного пункта - до 24,6%. Однако текущие ставки все еще выше, чем год назад. В начале июля 2024 года, по данным "Дом.РФ", средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки крупнейших 20 банков 20 была ниже, чем сейчас, на 5,02 процентного пункта, составляя 19,46%. На вторичном рынке ставки ставка составляла 19,69% (ниже на 4,91% процентного пункта, чем сейчас). Ключевая ставка, от которой зависит стоимость банковского кредитования, был снижена 6 июня 2025 года на 1 процентный пункт - до 20%. Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля.

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