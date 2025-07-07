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Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы - 07.07.2025, ПРАЙМ
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы
Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:23+0300
2025-07-07T15:24+0300
политика
общество
иран
тегеран
израиль
масуд пезешкиан
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ТЕГЕРАН, 7 июл - ПРАЙМ. Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран, где они пребывали в период вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США. "Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Пезидент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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общество , иран, тегеран, израиль, масуд пезешкиан
Политика, Общество , ИРАН, Тегеран, ИЗРАИЛЬ, Масуд Пезешкиан
15:23 07.07.2025 (обновлено: 15:24 07.07.2025)
 
Иран готов провести переговоры о верификации своей ядерной программы

Пезешкиан: Иран готов провести переговоры по верификации своей ядерной программы

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 7 июл - ПРАЙМ. Тегеран после приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии готов провести переговоры по вопросу верификации своей ядерной программы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
МАГАТЭ 4 июля сообщило, что его инспекторы направилась в штаб-квартиру агентства в Вене, покинув Тегеран, где они пребывали в период вооруженного конфликта Ирана с Израилем и США.
"Относительно ответа на ваш вопрос о наблюдении и контроле за нашей ядерной программой, я хотел бы сказать, что мы готовы вести переговоры по этому поводу. Мы никогда не были стороной, которая уклонялась от инспекционных мероприятий. Мы готовы к проведению такого контроля", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Пезидент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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ПолитикаОбществоИРАНТегеранИЗРАИЛЬМасуд Пезешкиан
 
 
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