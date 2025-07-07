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Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики - 07.07.2025, ПРАЙМ
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики
Нидерланды направят в Польшу четыре самолета F-35 для патрулирования Балтики, заявил журналистам глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:20+0300
2025-07-07T16:20+0300
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ВАРШАВА, 7 июл – ПРАЙМ. Нидерланды направят в Польшу четыре самолета F-35 для патрулирования Балтики, заявил журналистам глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс. "Речь идет о четырех F-35. Мы будем действовать в сотрудничестве с Норвегией. Мы имеем опыт Эстонии, где проводили подобную миссию", - сказал Брекелманс. Он уточнил, что нидерландские F-35 будут находиться в Польше в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года. Ранее голландский министр пояснял, что F-35 будут выполнять в Польше миссию "защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)".
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польша, нидерланды, истребители, вооружение
Вооружения, ПОЛЬША, НИДЕРЛАНДЫ, истребители, вооружение
Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики
Минобороны Нидерландов Брекелманс: в Польшу будут направлены четыре истребителя F-35
ВАРШАВА, 7 июл – ПРАЙМ. Нидерланды направят в Польшу четыре самолета F-35 для патрулирования Балтики, заявил журналистам глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс.
"Речь идет о четырех F-35. Мы будем действовать в сотрудничестве с Норвегией. Мы имеем опыт Эстонии, где проводили подобную миссию", - сказал Брекелманс.
Он уточнил, что нидерландские F-35 будут находиться в Польше в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года.
Ранее голландский министр пояснял, что F-35 будут выполнять в Польше миссию "защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)".
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