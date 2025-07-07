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Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики - 07.07.2025, ПРАЙМ

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для патрулирования Балтики

Нидерланды направят в Польшу четыре самолета F-35 для патрулирования Балтики, заявил журналистам глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:20+0300

2025-07-07T16:20+0300

2025-07-07T16:20+0300

вооружения

польша

нидерланды

истребители

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ВАРШАВА, 7 июл – ПРАЙМ. Нидерланды направят в Польшу четыре самолета F-35 для патрулирования Балтики, заявил журналистам глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс. "Речь идет о четырех F-35. Мы будем действовать в сотрудничестве с Норвегией. Мы имеем опыт Эстонии, где проводили подобную миссию", - сказал Брекелманс. Он уточнил, что нидерландские F-35 будут находиться в Польше в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года. Ранее голландский министр пояснял, что F-35 будут выполнять в Польше миссию "защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)".

https://1prime.ru/20250707/sotrudnichestvo-859254929.html

польша

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польша, нидерланды, истребители, вооружение