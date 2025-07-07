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Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ
Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ - 07.07.2025, ПРАЙМ
Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T00:34+0300
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2025-07-07T00:34+0300
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египет
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, говоря о достижениях стран БРИКС, заявил, что Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене.
"На долю (стран - ред.) БРИКС сейчас приходится около 40% мирового ВВП (на G7 - менее 29%), более 50% роста мирового ВВП, более 45% населения мира. Глобальный Юг приобрел вес", - написал Дмитриев в соцсети X.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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общество , бразилия, рф, египет, кирилл дмитриев, сергей лавров
Общество , БРАЗИЛИЯ, РФ, ЕГИПЕТ, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров
Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Дмитриев: Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, говоря о достижениях стран БРИКС, заявил, что Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене.
"На долю (стран - ред.) БРИКС сейчас приходится около 40% мирового ВВП (на G7 - менее 29%), более 50% роста мирового ВВП, более 45% населения мира. Глобальный Юг приобрел вес", - написал Дмитриев в соцсети X.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.