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Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ

Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ - 07.07.2025, ПРАЙМ

Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене, заявил глава РФПИ

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:34+0300

2025-07-07T00:34+0300

2025-07-07T00:34+0300

общество

бразилия

рф

египет

кирилл дмитриев

сергей лавров

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, говоря о достижениях стран БРИКС, заявил, что Глобальный Юг приобрел вес на мировой арене. "На долю (стран - ред.) БРИКС сейчас приходится около 40% мирового ВВП (на G7 - менее 29%), более 50% роста мирового ВВП, более 45% населения мира. Глобальный Юг приобрел вес", - написал Дмитриев в соцсети X. Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

бразилия

рф

египет

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бразилия, рф, египет, кирилл дмитриев, сергей лавров