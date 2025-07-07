https://1prime.ru/20250707/kaspersky-859230209.html
Kaspersky представила модель работы систем кибербезопасности
Kaspersky представила модель работы систем кибербезопасности - 07.07.2025, ПРАЙМ
Kaspersky представила модель работы систем кибербезопасности
Компания Kaspersky на международной промышленной выставке "Иннопром" представила модель работы систем кибербезопасности в разных секторах экономики: финансах,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:55+0300
2025-07-07T07:55+0300
2025-07-07T07:55+0300
общество
рф
свердловская область
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Компания Kaspersky на международной промышленной выставке "Иннопром" представила модель работы систем кибербезопасности в разных секторах экономики: финансах, нефти и газе, производстве, энергетике и ритейле, передает корреспондент РИА Новости.
На визуальном объемном макете можно рассмотреть каждый сектор. Благодаря объемной модели кажется, что цифровой мир стал материальным. Так, в финансах платформа демонстрирует три варианта кибератак: заражение репозитория, фишинг, зашифровка инфраструктуры банка. К каждой атаке система предлагает свое решение для обеспечения безопасности.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
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общество , рф, свердловская область, иннопром
Общество , РФ, Свердловская область, Иннопром
Kaspersky представила модель работы систем кибербезопасности
Kaspersky представила модель работы систем кибербезопасности в разных секторах экономики
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Компания Kaspersky на международной промышленной выставке "Иннопром" представила модель работы систем кибербезопасности в разных секторах экономики: финансах, нефти и газе, производстве, энергетике и ритейле, передает корреспондент РИА Новости.
На визуальном объемном макете можно рассмотреть каждый сектор. Благодаря объемной модели кажется, что цифровой мир стал материальным. Так, в финансах платформа демонстрирует три варианта кибератак: заражение репозитория, фишинг, зашифровка инфраструктуры банка. К каждой атаке система предлагает свое решение для обеспечения безопасности.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".