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Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах
Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах
Риски пользования кассами самообслуживания в магазинах несколько преувеличены, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм”... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T02:02+0300
2025-07-07T02:02+0300
кассы
магазины
банковская карта
общество
россия
мери валишвили
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Риски пользования кассами самообслуживания в магазинах несколько преувеличены, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Кассы самообслуживания появляются в магазинах все чаще. Они экономят средства бизнеса и значительно сокращают время в очередях. При этом некоторые покупатели сознательно избегают таких касс, опасаясь за сохранность своих средств. Такие опасения в большей степени не обоснованы.Первое о чем беспокоятся - риск списания средств с карты. Фактически покупка оплачивается в пару кликов за несколько секунд. Если банковскую карту не давать третьим лицам, никто не сможет увидеть номер и CVV код, следовательно, списать с нее средства.Второе опасение больше техническое - вдруг покупка будет просканирована два раза или не пройдет скидка по карте магазина. Для таких случаев в зоне самообслуживания всегда есть дежурный сотрудник, который поможет разобраться с техническими проблемами.Другое дело - если вы не заметили двойное сканирование или то, что к счету приписаны товары предыдущего покупателя, который не завершил операцию. В этом случае можно обратиться к администрации магазина за разрешением проблемы и возвратом денег. Но лучше быть внимательнее и не ошибаться.“Многие также опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты. Если какие-то опасения остаются, можно порекомендовать прикрывать рукой терминал оплаты при вводе пин-кода карты или оплачивать через СБП, отсканировав QR-код на экране”, - советует Валишвили.
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кассы, магазины, банковская карта, общество , россия, мери валишвили
кассы, магазины, банковская карта, Общество , РОССИЯ, Мери Валишвили
02:02 07.07.2025
 
Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах

Финансист Валишвили объяснила, в чем опасность касс самообслуживания в магазинах

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкX5 Retail Group, Сбер и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания
X5 Retail Group, Сбер и Visa запустили сервис оплаты взглядом на кассах самообслуживания - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Риски пользования кассами самообслуживания в магазинах несколько преувеличены, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Продавец принимает оплату за топливо в магазине на автозаправочной станции сети Газпромнефть, расположенной на Симферопольском шоссе. - ПРАЙМ, 1920, 26.09.2024
ЦБ предложил использовать на кассах только один универсальный QR-код
26 сентября 2024, 18:39
Кассы самообслуживания появляются в магазинах все чаще. Они экономят средства бизнеса и значительно сокращают время в очередях. При этом некоторые покупатели сознательно избегают таких касс, опасаясь за сохранность своих средств. Такие опасения в большей степени не обоснованы.
Первое о чем беспокоятся - риск списания средств с карты. Фактически покупка оплачивается в пару кликов за несколько секунд. Если банковскую карту не давать третьим лицам, никто не сможет увидеть номер и CVV код, следовательно, списать с нее средства.
Второе опасение больше техническое - вдруг покупка будет просканирована два раза или не пройдет скидка по карте магазина. Для таких случаев в зоне самообслуживания всегда есть дежурный сотрудник, который поможет разобраться с техническими проблемами.
Другое дело - если вы не заметили двойное сканирование или то, что к счету приписаны товары предыдущего покупателя, который не завершил операцию. В этом случае можно обратиться к администрации магазина за разрешением проблемы и возвратом денег. Но лучше быть внимательнее и не ошибаться.
“Многие также опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты. Если какие-то опасения остаются, можно порекомендовать прикрывать рукой терминал оплаты при вводе пин-кода карты или оплачивать через СБП, отсканировав QR-код на экране”, - советует Валишвили.
 
кассымагазиныбанковская картаОбществоРОССИЯМери Валишвили
 
 
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