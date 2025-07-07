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Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах

Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах - 07.07.2025, ПРАЙМ

Россиянам рассказали об опасности касс самообслуживания в магазинах

Риски пользования кассами самообслуживания в магазинах несколько преувеличены, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм”... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T02:02+0300

2025-07-07T02:02+0300

2025-07-07T02:02+0300

кассы

магазины

банковская карта

общество

россия

мери валишвили

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Риски пользования кассами самообслуживания в магазинах несколько преувеличены, но есть вещи, на которые следует обратить внимание, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.Кассы самообслуживания появляются в магазинах все чаще. Они экономят средства бизнеса и значительно сокращают время в очередях. При этом некоторые покупатели сознательно избегают таких касс, опасаясь за сохранность своих средств. Такие опасения в большей степени не обоснованы.Первое о чем беспокоятся - риск списания средств с карты. Фактически покупка оплачивается в пару кликов за несколько секунд. Если банковскую карту не давать третьим лицам, никто не сможет увидеть номер и CVV код, следовательно, списать с нее средства.Второе опасение больше техническое - вдруг покупка будет просканирована два раза или не пройдет скидка по карте магазина. Для таких случаев в зоне самообслуживания всегда есть дежурный сотрудник, который поможет разобраться с техническими проблемами.Другое дело - если вы не заметили двойное сканирование или то, что к счету приписаны товары предыдущего покупателя, который не завершил операцию. В этом случае можно обратиться к администрации магазина за разрешением проблемы и возвратом денег. Но лучше быть внимательнее и не ошибаться.“Многие также опасаются, что с карты спишут средства, подсмотрев номер, CVV и ПИН-код. Но сделать цифровой двойник карты при оплате в магазине невозможно так же, как и скомпрометировать данные карты. Если какие-то опасения остаются, можно порекомендовать прикрывать рукой терминал оплаты при вводе пин-кода карты или оплачивать через СБП, отсканировав QR-код на экране”, - советует Валишвили.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кассы, магазины, банковская карта, общество , россия, мери валишвили