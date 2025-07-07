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В РПН сообщили, насколько опасен новый штамм коронавируса Stratus

В РПН сообщили, насколько опасен новый штамм коронавируса Stratus - 07.07.2025, ПРАЙМ

В РПН сообщили, насколько опасен новый штамм коронавируса Stratus

В России обнаружено 59 случаев заражения новым штаммом коронавируса Stratus, роста тяжести течения или летальности не выявлено, рассказал заведующий... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:11+0300

2025-07-07T18:11+0300

2025-07-07T18:11+0300

роспотребнадзор

коронавирус

штамм

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. В России обнаружено 59 случаев заражения новым штаммом коронавируса Stratus, роста тяжести течения или летальности не выявлено, рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Ранее в СМИ писали, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса Stratus с уникальным симптомом в виде хриплого голоса. "Симптомы нового штамма (коронавируса Stratus - ред.) похожи на обычный "Омикрон" (температура, слабость, насморк, кашель), но чаще бывает охриплость и сухость в горле. Роста тяжести течения или летальности не выявлено. В России всего было обнаружено 59 случаев данного варианта. Первый был зафиксирован 24 апреля 2025 года", - рассказал Хафизов, чьи слова приводятся в Telegram-канале Роспотребнадзоре. Специалист уточнил, что за четыре недели с 20 мая по 26 июня этот вариант стал встречаться чаще: сначала его находили в 7% анализов, потом в 22%, а к середине июня – в 19%. Он особенно распространился в Юго-Восточной Азии, а также быстро растет в Великобритании и Северной Америке. "Новый вариант коронавируса XFG (Stratus) – это смесь двух других вариантов (LF.7 и LP.8.1.2). Его впервые обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. 25 июня 2025 года ВОЗ внесла его в список "вариантов под наблюдением", но считает, что он не представляет высокой угрозы для мира", - добавил он.

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роспотребнадзор, коронавирус, штамм