https://1prime.ru/20250707/krym-859228598.html
В Крыму откроют уникальный терруар вина
В Крыму откроют уникальный терруар вина - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Крыму откроют уникальный терруар вина
Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России",... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T06:18+0300
2025-07-07T06:18+0300
2025-07-07T06:18+0300
общество
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859228598.jpg?1751858319
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – ПРАЙМ. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев.
По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка.
"Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , севастополь
В Крыму откроют уникальный терруар вина
Уникальный терруар вина откроют на плато Кара-Тау и долине реки Бельбек в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – ПРАЙМ. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев.
По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка.
"Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.