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В Крыму откроют уникальный терруар вина - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Крыму откроют уникальный терруар вина
В Крыму откроют уникальный терруар вина - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Крыму откроют уникальный терруар вина
Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России",... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T06:18+0300
2025-07-07T06:18+0300
общество
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – ПРАЙМ. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев. По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка. "Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.
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общество , севастополь
Общество , СЕВАСТОПОЛЬ
06:18 07.07.2025
 
В Крыму откроют уникальный терруар вина

Уникальный терруар вина откроют на плато Кара-Тау и долине реки Бельбек в Севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – ПРАЙМ. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев.
По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка.
"Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.
 
ОбществоСЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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