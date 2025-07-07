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В Крыму откроют уникальный терруар вина

В Крыму откроют уникальный терруар вина - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Крыму откроют уникальный терруар вина

Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России",... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T06:18+0300

2025-07-07T06:18+0300

2025-07-07T06:18+0300

общество

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля – ПРАЙМ. Уникальный терруар вина откроют на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. "Более 20 винодельческих хозяйств Севастополя договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. На нашей земле комфортно произрастают практически все сорта винограда. Общая площадь виноградников хозяйств – участников проекта, среди которых малые винодельни, составит более 800 гектаров", - сказал Николаев. По его словам, терруар представляет собой долину виноделов в севастопольском районе устья реки Бельбек от возвышенности Кара-Тау до поселка Любимовка. "Это уникальное место. Сочетание климата, рельефа и почв открыли еще в античности, когда здесь появился самобытный полис для занятия виноделием. Севастополь по праву должен стать винной Меккой нашей страны, сохраняя свою историю и традиции", - сказал Николаев.

севастополь

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , севастополь