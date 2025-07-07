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В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира
"Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:55+0300
2025-07-07T13:55+0300
краснодарский край
вино
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КРАСНОДАР, 7 июл — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в минкурортов Краснодарского края. Организатором мероприятия выступила Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт "Абрау Дюрсо" соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины. "Абрау-Дюрсо" признан лучшим винным курортом мира… Награду за лучшую международную практику энотуризма – GWTO Award – вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае… Международная награда свидетельствует о том, что "Абрау Дюрсо" может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", - говорится в сообщении. По информации министерства, весь российский рынок энотуризма составлял в 2024 году 2,5 миллиона туристов, из этой цифры почти четверть рынка – 600 тысяч человек – приходится на "Абрау-Дюрсо". В минкурортов края отметили, что винный туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью туризма на Кубани. По информации министерства, виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь в около 30 тысяч гектаров, это почти треть всех плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетили около 1 миллиона туристов.
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краснодарский край
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краснодарский край, вино
Краснодарский край, вино
13:55 07.07.2025
 
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира

"Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира на саммите в Китае

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВинодельческое хозяйство "Лефкадия" в Краснодарском крае
Винодельческое хозяйство Лефкадия в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 июл — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в минкурортов Краснодарского края.
Организатором мероприятия выступила Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт "Абрау Дюрсо" соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины.
"Абрау-Дюрсо" признан лучшим винным курортом мира… Награду за лучшую международную практику энотуризма – GWTO Award – вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае… Международная награда свидетельствует о том, что "Абрау Дюрсо" может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", - говорится в сообщении.
По информации министерства, весь российский рынок энотуризма составлял в 2024 году 2,5 миллиона туристов, из этой цифры почти четверть рынка – 600 тысяч человек – приходится на "Абрау-Дюрсо".
В минкурортов края отметили, что винный туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью туризма на Кубани. По информации министерства, виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь в около 30 тысяч гектаров, это почти треть всех плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетили около 1 миллиона туристов.
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