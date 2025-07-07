https://1prime.ru/20250707/kurort-859246886.html
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира
"Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:55+0300
2025-07-07T13:55+0300
2025-07-07T13:55+0300
краснодарский край
вино
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/73/833477325_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e90532fc3f14159962f90e12375f33bf.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в минкурортов Краснодарского края. Организатором мероприятия выступила Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт "Абрау Дюрсо" соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины. "Абрау-Дюрсо" признан лучшим винным курортом мира… Награду за лучшую международную практику энотуризма – GWTO Award – вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае… Международная награда свидетельствует о том, что "Абрау Дюрсо" может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", - говорится в сообщении. По информации министерства, весь российский рынок энотуризма составлял в 2024 году 2,5 миллиона туристов, из этой цифры почти четверть рынка – 600 тысяч человек – приходится на "Абрау-Дюрсо". В минкурортов края отметили, что винный туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью туризма на Кубани. По информации министерства, виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь в около 30 тысяч гектаров, это почти треть всех плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетили около 1 миллиона туристов.
https://1prime.ru/20250519/abrau-dyurso-857723861.html
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83347/73/833477325_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf28d165ca86fbf01dc59a0d2086e97c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вино
В Китае признали "Абрау-Дюрсо" лучшим винным курортом мира
"Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира на саммите в Китае
КРАСНОДАР, 7 июл — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" признали лучшим винным курортом мира и вручили ему награду за лучшую международную практику энотуризма на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в минкурортов Краснодарского края.
Организатором мероприятия выступила Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт "Абрау Дюрсо" соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины.
"Абрау-Дюрсо" признан лучшим винным курортом мира… Награду за лучшую международную практику энотуризма – GWTO Award – вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае… Международная награда свидетельствует о том, что "Абрау Дюрсо" может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", - говорится в сообщении.
По информации министерства, весь российский рынок энотуризма составлял в 2024 году 2,5 миллиона туристов, из этой цифры почти четверть рынка – 600 тысяч человек – приходится на "Абрау-Дюрсо".
В минкурортов края отметили, что винный туризм является наиболее динамично развивающейся отраслью туризма на Кубани. По информации министерства, виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь в около 30 тысяч гектаров, это почти треть всех плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетили около 1 миллиона туристов.
ГК "Абрау-Дюрсо" нарастила общий объем продаж на 18 процентов