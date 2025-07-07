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Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития

Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития - 07.07.2025, ПРАЙМ

Лавров призвал создать независимые от Запада механизмы развития

Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – 7 июл, ПРАЙМ. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Первыми признаками сбоев в этой модели (глобализации с преобладающей ролью стран Запада - ред.) были экономические кризисы последних десятилетий. Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила её фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано", - сказал он на II сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Еще один негативный фактор – стремительное нарастание долгового бремени, отметил министр. "С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59. Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах – в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти", - указал министр. "Неудивительно поэтому, что мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития. Именно страны Глобального Юга и Востока становятся главной движущей силой глобального экономического роста. Повышается роль региональных объединений, таких как Африканский союз, СЕЛАК, АСЕАН, ШОС, ЕврАзЭС", - отметил Лавров. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, и с января 2025 года - Индонезию. В статусе партнёров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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