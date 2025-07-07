https://1prime.ru/20250707/lavrov-859242245.html
Киев не представляет население юго-востока Украины, заявил Лавров
Киев не представляет население юго-востока Украины, заявил Лавров - 07.07.2025, ПРАЙМ
Киев не представляет население юго-востока Украины, заявил Лавров
Киевский режим не представляет население юго-востока страны, поэтому, согласно международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:18+0300
2025-07-07T12:18+0300
2025-07-07T12:18+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Киевский режим не представляет население юго-востока страны, поэтому, согласно международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - сказал он в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet". Он добавил, что они вследствие этого "имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории". "Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки", - отметил Лавров. Министр привёл в пример заявление Владимира Зеленского, который в 2021 году "публично называл жителей Юго-Востока страны "существами", призвал их "ради будущего их детей и внуков убираться в Россию". "Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение "домой" – в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может", - заключил Лавров.
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общество , крым, украина, сергей лавров
Политика, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, Сергей Лавров
Киев не представляет население юго-востока Украины, заявил Лавров
Лавров: Киев не претендует на применение принципа территориальной целостности
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Киевский режим не представляет население юго-востока страны, поэтому, согласно международному праву, претендовать на применение принципа "территориальной целостности" он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Напомню, что в 1970 году – после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов", - сказал он в интервью венгерской газете "Magyar Nemzet".
Он добавил, что они вследствие этого "имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории".
"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они – граждане второго сорта, чужаки", - отметил Лавров.
Министр привёл в пример заявление Владимира Зеленского, который в 2021 году "публично называл жителей Юго-Востока страны "существами", призвал их "ради будущего их детей и внуков убираться в Россию".
"Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение "домой" – в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может", - заключил Лавров.
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