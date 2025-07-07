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Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта
Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта - 07.07.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта
Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:24+0300
2025-07-07T12:24+0300
политика
россия
мид
сергей лавров
украина
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.Кроме того, глава МИД заявил, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, угроз безопасности России."Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - сказал Лавров.Он также отметил, что урегулирование конфликта требует международного признания новых регионов России — Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жители которых, по его словам, определили свою судьбу на референдумах. Лавров также указал на необходимость демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, отзыва исков против России и возвращения незаконно арестованных активов.Лавров подчеркнул, что соглашение о мирном урегулировании должно включать все эти положения в юридически обязывающей форме. Он призвал Украину вернуться к основам своей государственности, руководствуясь документами, заложившими ее правовую основу."Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины", в котором была подтверждена незыблемость положений этой Декларации. Ссылка на "Акт провозглашения независимости" содержится в преамбуле действующей Конституции Украины", - заключил он.
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россия, мид, сергей лавров, украина
Политика, РОССИЯ, МИД, Сергей Лавров, УКРАИНА
12:24 07.07.2025
 
Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта

Лавров: Россия открыта для дипломатического урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Москва остается открытой для политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, но речь должна идти о прочном мире, а не перемирии, которое может быть использовано Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия была и остается открытой для политико-дипломатического преодоления украинского конфликта. Но речь должна идти, действительно, о прочном мире, а не о перемирии. Нам не нужна пауза, которую киевский режим и его внешние кураторы хотели бы взять для перегруппировки войск, продолжения мобилизации и укрепления военного потенциала", - сказал Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Кроме того, глава МИД заявил, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, угроз безопасности России.
"Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта. Прежде всего, необходимо ликвидировать угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в этот военный блок Украины. Не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми - русский язык, культуру, традиции, каноническое православие, русскоязычные СМИ", - сказал Лавров.
Он также отметил, что урегулирование конфликта требует международного признания новых регионов России — Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, жители которых, по его словам, определили свою судьбу на референдумах. Лавров также указал на необходимость демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, отзыва исков против России и возвращения незаконно арестованных активов.
Лавров подчеркнул, что соглашение о мирном урегулировании должно включать все эти положения в юридически обязывающей форме. Он призвал Украину вернуться к основам своей государственности, руководствуясь документами, заложившими ее правовую основу.
"Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете. В августе 1991 года Верховная Рада приняла "Акт провозглашения независимости Украины", в котором была подтверждена незыблемость положений этой Декларации. Ссылка на "Акт провозглашения независимости" содержится в преамбуле действующей Конституции Украины", - заключил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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