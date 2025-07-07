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Лавров назвал неуместным применение термина "аннексия" к Крыму
Лавров назвал неуместным применение термина "аннексия" к Крыму - 07.07.2025, ПРАЙМ
Лавров назвал неуместным применение термина "аннексия" к Крыму
Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:25+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Использование термина "аннексия" в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной – Россией", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Министр добавил, что таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН - это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями. "Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность, но при этом игнорируют право народов на самоопределение и обязательство соблюдать "права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии". Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов", - заключил Лавров.
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общество , лнр, сергей лавров, владимир путин, оон
Политика, Общество , ЛНР, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН
Лавров назвал неуместным применение термина "аннексия" к Крыму
Лавров: термин "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместен
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Использование термина "аннексия" применительно к Крыму и новым регионам неуместно и неприемлемо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Использование термина "аннексия" в данном конкретном контексте неуместно и неприемлемо. В соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство их участников при очень высокой явке высказались за воссоединение с исторической Родиной – Россией", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Министр добавил, что таким образом, было реализовано право народов на самоопределение, закрепленное в Уставе ООН - это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями.
"Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность, но при этом игнорируют право народов на самоопределение и обязательство соблюдать "права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии". Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов", - заключил Лавров.
Лавров прокомментировал ситуацию с урегулированием украинского конфликта