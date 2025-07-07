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Лавров оценил прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией
Лавров оценил прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией - 07.07.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией
Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:31+0300
2025-07-07T12:31+0300
2025-07-07T12:31+0300
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МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое, вопреки постоянному давлению со стороны натовского и есовского Брюсселя, придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet. Как отметил министр, несмотря на антироссийские санкции, Москва и Будапешт развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект – расширение и модернизацию АЭС "Пакш", где сейчас идет активная работа. При этом министр добавил, что Россия планомерно осуществляет поставки углеводородов в Венгрию и готова к взаимодействию с венгерскими партнерами по всем возникающим вопросам. "В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - подчеркнул Лавров.
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Политика, Общество , Будапешт, ВЕНГРИЯ, Сергей Лавров, АЭС "Пакш"
Лавров оценил прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией
Лавров: Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией
МОСКВА, 7 июл – ПРАЙМ. Москва ценит прагматичный курс Венгрии в отношениях с Россией, которого придерживаются в Будапеште, несмотря на постоянное давление со стороны Брюсселя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ценим взвешенную линию венгерского руководства, которое, вопреки постоянному давлению со стороны натовского и есовского Брюсселя, придерживается прагматичного курса в отношениях с нашей страной", - сказал он в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.
Как отметил министр, несмотря на антироссийские санкции, Москва и Будапешт развивают торгово-экономические связи, включая флагманский проект – расширение и модернизацию АЭС "Пакш", где сейчас идет активная работа.
При этом министр добавил, что Россия планомерно осуществляет поставки углеводородов в Венгрию и готова к взаимодействию с венгерскими партнерами по всем возникающим вопросам.
"В целом видим хорошие перспективы для дальнейшего диалога с Будапештом на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - подчеркнул Лавров.
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