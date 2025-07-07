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В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ

В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях применения налоговых льгот, пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов резидентами | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:14+0300

2025-07-07T11:14+0300

2025-07-07T11:14+0300

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общество

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях применения налоговых льгот, пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов резидентами (участниками) ряда преференциальных налоговых режимов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о резидентах территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе в Калининградской области, а также участниках ОЭЗ в Магаданской области и свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Организации, получившие после 1 января 2026 года статус такого резидента (участника), смогут применять пониженные ставки налогов и тарифов страховых взносов, а также налоговые льготы при одновременном выполнении определенных условий. Во-первых, организация в течение двух лет до начала их применения не должна привлекаться дважды в течение двух лет к административной ответственности за непредставление в налоговый орган по месту своего учета бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во-вторых, организация выполняет отдельные обязательства, установленные соглашением (договором, инвестиционной декларацией) об осуществлении деятельности на соответствующей территории. Перечень показателей, характеризующих выполнение таких отдельных обязательств, а также допустимых пределов отклонений фактических значений данных показателей от установленных плановых значений будет определяться законом субъекта РФ, на территории которого осуществляется соответствующая деятельность. Информация о выполнении этих обязательств будет ежегодно представляться в ФНС России управляющими компаниями ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, ОЭЗ, а в отношении СЭЗ - высшими исполнительными органами власти Республики Крым и города Севастополя. Форму и порядок представления такой информации утвердит ФНС.

https://1prime.ru/20250625/tor--858878290.html

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общество , владивосток, магаданская область, фнс россии, госдума