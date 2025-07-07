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В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ
В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях применения налоговых льгот, пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов резидентами | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:14+0300
2025-07-07T11:14+0300
экономика
общество
владивосток
магаданская область
фнс россии
госдума
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях применения налоговых льгот, пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов резидентами (участниками) ряда преференциальных налоговых режимов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Речь идет о резидентах территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе в Калининградской области, а также участниках ОЭЗ в Магаданской области и свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Организации, получившие после 1 января 2026 года статус такого резидента (участника), смогут применять пониженные ставки налогов и тарифов страховых взносов, а также налоговые льготы при одновременном выполнении определенных условий. Во-первых, организация в течение двух лет до начала их применения не должна привлекаться дважды в течение двух лет к административной ответственности за непредставление в налоговый орган по месту своего учета бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во-вторых, организация выполняет отдельные обязательства, установленные соглашением (договором, инвестиционной декларацией) об осуществлении деятельности на соответствующей территории. Перечень показателей, характеризующих выполнение таких отдельных обязательств, а также допустимых пределов отклонений фактических значений данных показателей от установленных плановых значений будет определяться законом субъекта РФ, на территории которого осуществляется соответствующая деятельность. Информация о выполнении этих обязательств будет ежегодно представляться в ФНС России управляющими компаниями ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, ОЭЗ, а в отношении СЭЗ - высшими исполнительными органами власти Республики Крым и города Севастополя. Форму и порядок представления такой информации утвердит ФНС.
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общество , владивосток, магаданская область, фнс россии, госдума
Экономика, Общество , Владивосток, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФНС России, Госдума
11:14 07.07.2025
 
В Госдуму внесли проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ

Кабмин внес в ГД проект о применения налоговых льгот в ТОР, ОЭЗ и СЭЗ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об особенностях применения налоговых льгот, пониженных ставок налогов и тарифов страховых взносов резидентами (участниками) ряда преференциальных налоговых режимов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Речь идет о резидентах территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток, Арктической зоны, особых экономических зон (ОЭЗ), в том числе в Калининградской области, а также участниках ОЭЗ в Магаданской области и свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму.
Организации, получившие после 1 января 2026 года статус такого резидента (участника), смогут применять пониженные ставки налогов и тарифов страховых взносов, а также налоговые льготы при одновременном выполнении определенных условий.
Во-первых, организация в течение двух лет до начала их применения не должна привлекаться дважды в течение двух лет к административной ответственности за непредставление в налоговый орган по месту своего учета бухгалтерской (финансовой) отчетности. Во-вторых, организация выполняет отдельные обязательства, установленные соглашением (договором, инвестиционной декларацией) об осуществлении деятельности на соответствующей территории.
Перечень показателей, характеризующих выполнение таких отдельных обязательств, а также допустимых пределов отклонений фактических значений данных показателей от установленных плановых значений будет определяться законом субъекта РФ, на территории которого осуществляется соответствующая деятельность.
Информация о выполнении этих обязательств будет ежегодно представляться в ФНС России управляющими компаниями ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны РФ, ОЭЗ, а в отношении СЭЗ - высшими исполнительными органами власти Республики Крым и города Севастополя. Форму и порядок представления такой информации утвердит ФНС.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
В Госдуме призвали принять закон о международных ТОР до конца сессии
25 июня, 11:01
 
ЭкономикаОбществоВладивостокМАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬФНС РоссииГосдума
 
 
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