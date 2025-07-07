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Курс доллара к лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта
Курс доллара к лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта - 07.07.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта
Курс доллара к турецкой национальной валюте – лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта, сообщила газета Ekonomim. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:25+0300
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АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой национальной валюте – лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта, сообщила газета Ekonomim. "Курс доллара по отношению к доллару начал день с роста и увеличился примерно на 0,3% по сравнению с пятницей. Рост достиг самого высокого уровня - 40,0012. Доллар достиг рекордной отметки 41,6416 турецких лир на фоне волатильности, возникшей в связи с задержанием мэра Стамбульского столичного муниципалитета Экрема Имамоглу 19 марта", - пишет издание. В эти минуты доллар торгуется к лире на уровне 39,9808. Национальная валюта Турции продолжает постепенно дешеветь по отношению к доллару как минимум последние 10 лет. Так, в январе 2015 года 1 доллар стоил 2,5 лиры, а в июне этого года уже в 16 раз больше - 39,2 лиры. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась до 35,05% с 35,41% в мае. В то же время, по данным группы независимых экономистов ENAG, которая ежемесячно публикует альтернативную статистику, инфляция в июне в Турции в годовом исчислении составила 68,68%, в месячном - 3,05%. Инфляция в диапазоне 20% ожидается в Турции к концу года, она снижается в республике уже год, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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доллар, турецкая лира, рынок, турция
Экономика, доллар, турецкая лира, Рынок, ТУРЦИЯ
Курс доллара к лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта
Ekonomim: курс доллара к лире увеличился выше отметки 40 впервые с 19 марта
АНКАРА, 7 июл – ПРАЙМ. Курс доллара к турецкой национальной валюте – лире поднялся выше отметки 40 впервые с 19 марта, сообщила газета Ekonomim.
"Курс доллара по отношению к доллару начал день с роста и увеличился примерно на 0,3% по сравнению с пятницей. Рост достиг самого высокого уровня - 40,0012. Доллар достиг рекордной отметки 41,6416 турецких лир на фоне волатильности, возникшей в связи с задержанием мэра Стамбульского столичного муниципалитета Экрема Имамоглу 19 марта", - пишет издание.
В эти минуты доллар торгуется к лире на уровне 39,9808.
Национальная валюта Турции продолжает постепенно дешеветь по отношению к доллару как минимум последние 10 лет. Так, в январе 2015 года 1 доллар стоил 2,5 лиры, а в июне этого года уже в 16 раз больше - 39,2 лиры.
Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась до 35,05% с 35,41% в мае. В то же время, по данным группы независимых экономистов ENAG, которая ежемесячно публикует альтернативную статистику, инфляция в июне в Турции в годовом исчислении составила 68,68%, в месячном - 3,05%.
Инфляция в диапазоне 20% ожидается в Турции к концу года, она снижается в республике уже год, заявил ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Доллар дорожает к другим мировым валютам на ожиданиях по торговле