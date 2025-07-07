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Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/litsenzirovanie-859264964.html
Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома
Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома - 07.07.2025, ПРАЙМ
Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома
Правительство РФ продлило до 20 декабря лицензирование экспорта свинца и его лома, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T22:20+0300
2025-07-07T22:21+0300
экономика
правительство рф
лицензирование
экспорт
свинец
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 20 декабря лицензирование экспорта свинца и его лома, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 20 декабря 2025 г. включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код ТН ВЭД ЕАЭС 7802 00 000 0), а также свинца необработанного (код ТН ВЭДЕАЭС 7801), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода ТН ВЭДЕАЭС 7801 99 100 0), посредством лицензирования", - говорится в постановлении. Ранее в феврале кабмин ввел лицензирование при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца, свинцового лома и отходов по 20 июня 2025 года включительно. Исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы.
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правительство рф, лицензирование, экспорт, свинец
Экономика, Правительство РФ, лицензирование, экспорт, свинец
22:20 07.07.2025 (обновлено: 22:21 07.07.2025)
 
Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома

Правительство продлило до 20 декабря лицензирование экспорта свинца и его лома

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ продлило до 20 декабря лицензирование экспорта свинца и его лома, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 20 декабря 2025 г. включительно в одностороннем порядке разрешительный порядок вывоза из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отходов и лома свинцовых (код ТН ВЭД ЕАЭС 7802 00 000 0), а также свинца необработанного (код ТН ВЭДЕАЭС 7801), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода ТН ВЭДЕАЭС 7801 99 100 0), посредством лицензирования", - говорится в постановлении.
Ранее в феврале кабмин ввел лицензирование при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца, свинцового лома и отходов по 20 июня 2025 года включительно. Исключение сделано для полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы.
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ЭкономикаПравительство РФлицензированиеэкспортсвинец
 
 
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