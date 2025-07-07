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Ливия может увеличить торговый оборот при заключении соглашения с БРИКС
Ливия может увеличить торговый оборот при заключении соглашения с БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
Ливия может увеличить торговый оборот при заключении соглашения с БРИКС
Ливия может увеличить торговый оборот в случае заключения соглашения со странами БРИКС, заявил ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:28+0300
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2025-07-07T15:28+0300
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БЕНГАЗИ, 7 июл - ПРАЙМ. Ливия может увеличить торговый оборот в случае заключения соглашения со странами БРИКС, заявил ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил в интервью РИА Новости в понедельник. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления. "Объем торговли (стран БРИКС с Ливией - ред.), безусловно, не представляет высоких значений, это может подтолкнуть Ливию к заключению новых соглашений со странами БРИКС", - считает эксперт. В интервью собеседник агентства также подчеркнул, что присоединение новых стран к БРИКС и введение альтернативных валют положительно скажется на их экономиках и торговых системах. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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ливия, египет, оаэ, халифа хафтар, оон
Экономика, ЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, ОАЭ, Халифа Хафтар, ООН
Ливия может увеличить торговый оборот при заключении соглашения с БРИКС
Аль-Фадхил: Ливия может увеличить торговый оборот в случае соглашения с БРИКС
БЕНГАЗИ, 7 июл - ПРАЙМ. Ливия может увеличить торговый оборот в случае заключения соглашения со странами БРИКС, заявил ливийский эксперт в области экономики Абдул Хамид аль-Фадхил в интервью РИА Новости в понедельник.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Главное пленарное заседание саммита посвящено теме мира и безопасности, а также реформе глобального управления.
"Объем торговли (стран БРИКС с Ливией - ред.), безусловно, не представляет высоких значений, это может подтолкнуть Ливию к заключению новых соглашений со странами БРИКС", - считает эксперт.
В интервью собеседник агентства также подчеркнул, что присоединение новых стран к БРИКС и введение альтернативных валют положительно скажется на их экономиках и торговых системах.
БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
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