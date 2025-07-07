https://1prime.ru/20250707/magate-859261583.html

Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану

Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану - 07.07.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану

​Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:33+0300

2025-07-07T18:33+0300

2025-07-07T18:33+0300

политика

сергей лавров

магатэ

ответственность

иран

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. ​Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.

https://1prime.ru/20250702/iran-859088783.html

иран

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сергей лавров, магатэ, ответственность, иран