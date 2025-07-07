https://1prime.ru/20250707/magate-859261583.html
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану - 07.07.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану
Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T18:33+0300
2025-07-07T18:33+0300
2025-07-07T18:33+0300
политика
сергей лавров
магатэ
ответственность
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.
https://1prime.ru/20250702/iran-859088783.html
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сергей лавров, магатэ, ответственность, иран
Политика, Сергей Лавров, МАГАТЭ, ответственность, ИРАН
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану
Лавров: руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки по Ирану
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.
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