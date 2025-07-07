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Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану - 07.07.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану
​Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T18:33+0300
2025-07-07T18:33+0300
политика
сергей лавров
магатэ
ответственность
иран
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. ​Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.
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сергей лавров, магатэ, ответственность, иран
Политика, Сергей Лавров, МАГАТЭ, ответственность, ИРАН
18:33 07.07.2025
 
Лавров заявил об ответственности МАГАТЭ за оценки по Ирану

Лавров: руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки по Ирану

© РИА Новости . Мохаммад Исмаил | Перейти в медиабанкДом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Мохаммад Исмаил
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. ​Руководство МАГАТЭ должно взять ответственность за свои оценки, опубликованные за несколько дней до начала ударов по Ирану, многие считают их двусмысленными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прежде всего, руководство МАГАТЭ должно проявить ответственность за те оценки, которое оно публикует, которые оно опубликовало в прошлом и которые были представлены Совету управляющих МАГАТЭ буквально за несколько дней до начала агрессии. Эти оценки многими охарактеризованы как двусмысленные. В отличие от предыдущих докладов Секретариата, они допускают толкование, подразумевающее, что Иран не очень добросовестно выполняет свои обязательства", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.
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ПолитикаСергей ЛавровМАГАТЭответственностьИРАН
 
 
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